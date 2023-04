„Zähe Partie“: Gmünder kämpfen mit Ausfällen

Werbung

Das nasskalte Wetter könnten manche Sportplatzbesucher schon als einen Vorboten dafür gesehen haben, was sie in den folgenden 90 Minuten zwischen SC Gmünd und SC Rabenstein zu erwarten hatten. Es gab ein 0:0 der langweiligeren Sorte. Viel Neutralisation, wenig Torraumszenen, aber eine gerechtfertigte Punkteteilung.

„Es war sehr zäh“, sagte auch Gmünds Sportlicher Leiter Markus Fürlinger. „Vor einem Jahr hätten wir die Partie noch verloren, weil wir irgendwann blind auf Sieg gespielt hätten. Jetzt haben wir taktisch sehr klug gespielt, über 90 Minuten. So haben wir den Punkt noch heimgespielt. Das ist bei der Zahl an Ausfällen positiv.“

Im Halbfinale gegen Haitzendorf

Beim Kader gerieten die Grenzstädter ans Limit, zumal am Freitag auch Kapitän Michael Dürnitzhofer seine Rot-Sperre von Eggenburg absitzen musste. Dazu kommt seit einigen Wochen eine Vielzahl an Verletzungen, die Trainer Neven Mrdalj Woche für Woche zu neuen Umstellungen zwingen. „Und einige Spieler, die eh spielen, sind auch angeschlagen, könnten eine Pause brauchen“, ergänzt Fürlinger.

Die gab‘s übers allerdings Oster-Wochenende nicht. Am Montag mussten die Gmünder nämlich im Viertelfinale des Admiral NÖ-Cup in St. Bernhard antreten – und mussten dort auch noch in die Verlängerung. Martin Held schoss die Grenzstädter aber mit seinem Treffer in der 98. Minute ins Halbfinale. Dort geht es jetzt am 1. Mai gegen Landesligist Haitzendorf - wohl das schwerste Los aus dem Topf.

Leichte Entspannung bei Personaldecke

Das Cup-Match machte nun auch die Comebacks von Julian Zimmel und Philipp Müller perfekt. Beide kamen schon am Freitag gegen Rabenstein kurz zum Einsatz, spielten in St. Bernhard bereits jeweils eine Hälfte.

So entspannte sich die Personalsituation wieder etwas. Auch Florian Höbarth spielte nach seiner langen Verletzungspause gegen Rabenstein erstmals wieder in der Reserve. Lukas Hold nimmt nach einem Bänderriss im Knöchel diese Woche das Training wieder auf. Fürlinger: „Dann schauen wir, wie es sich entwickelt.“

Damit bleibt derzeit nur der einem Kreuzbandriss noch rekonvaleszente Mathias Rezsonya auf der Verletztenliste. Das Training hat er wieder aufgenommen, für ein Comeback sei es aber noch zu früh, schilderte Fürlinger: „Wir geben ihm die Zeit, die er braucht.“