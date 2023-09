Ebrahim: „Die Tabelle interessiert mich null Komma null“

Rabenstein hätte mit Lilienfeld zumindest gleichziehen können, doch die Pielachtaler ließen im Derby gegen Frenkie Schinkels Spratzerner Punkte liegen. So führt die Ebrahim-Elf die Tabelle weiter an, auch wenn man in Purgstall das erste Mal Federn lassen musste. „Die Tabellensituation ist in dieser Phase noch nicht aussagekräftig“, meint Amir Ebrahim. Wobei: Die Lilienfelder Auslosung hatte es in sich. In den ersten fünf Runden spielte man vornehmlich gehen hoch eingeschätzte Gegner. „Von daher sind die dreizehn Punkte schon in Ordnung. Damit können wir gut leben“, sagt der Spielertrainer.

In Purgstall erwische seine Elf einen mehr als passablen Start. „Wir hatten in den ersten fünf Minuten zwei Möglichkeiten nach schön herausgespielten Situationen, genau wie wir sie geplant hatten, nur leider beide nicht genutzt“, erzählt Ebrahim. In der 16. Minute richtete es dann die Torkobra. Patrick Schroffenauer war nach einem weiten Ball vor dem herauseilenden Tormann am Ball und versenkte diesen im hohen Bogen im Kasten. „In der ersten Halbzeit waren wir die eindeutig bessere Mannschaft“, ist sich der Lilienfelder sicher.

Murisan sorgt für Happy End

Nach dem Ausgleich und vor allem nach der Pause drehte sich aber der Wind in Purgstall. „Sie waren in dieser Phase aggressiver, haben viele Standardsituationen kreiert und uns damit das Leben schwer gemacht.“

Es waren vor allem die vielen Standardsituationen, die den Lilienfeldern am Ende den Nerv zogen. „Leider hat der Schiedsrichter aufgrund der vielen Unterbrechungen negativen Einfluss genommen“, kritisiert Ebrahim.

Benedikt Schiefers Treffer zum 2:1 in der 75. Minute war zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, doch Lilienfeld zeigte in den Schlussminuten Moral, Jovan Murisan traf in der 89. Minute zum umjubelten Ausgleich.