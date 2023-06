Lilienfeld kämpft mit Ladehemmung

Seit dem 2:0-Erfolg in Schweiggers Anfang Mai wartet Lilienfeld nun schon auf einen vollen Erfolg. Spielerisch präsentierte sich der Aufsteiger weiter gewohnt stark, doch vor dem Tor zeigt man Schwächen, die man von der Elf in den letzten Jahren nicht kannte. Ein einziges Tor in den letzten fünf Partien ist Zeuge einer eklatanten Ladehemmung. „Mir als Trainer ist in erster Linie wichtig, dass wir uns genügend Chancen erarbeiten, was wir auch tun. Dass wir momentan kein Tor machen, hängt an vielen Faktoren. Aktuell brauchen wir einfach viel zu viele Chancen“, sagt der Spielertrainer, der sich gegen Purgstall verletzungsbedingt nur auf seine Arbeit als Trainer fokussierte.

Leistungsträger hinterlassen Lücke

Auch Spielmacher Momo El Sayed und Stürmer Ryan Nzogang wurden nicht rechtzeitig fit. Safet Bayrami konnte zwar nach einer Stunde eingewechselt werden, aber auch ihm merkte man an, dass er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. „Dass wir ohne einiger unserer Leistungsträger auskommen müssen, macht natürlich auch etwas aus“, weiß Ebrahim.

Dass in einer knappen Partie am Ende ein Eckball für die Entscheidung sorgte, passt für den Meistertrainer zur aktuellen Situation. „Wir müssen die Niederlage akzeptieren. Ohne Tor kann man nun mal kein Spiel gewinnen.“

Allzu niedergeschlagen ist Ebrahim aber nicht. Er steckt mit seinen Gedanken schon in der neuen Saison. „Wir sind voller Vorfreude und bester Dinge, dass wir eine richtig starke Saison spielen werden.“