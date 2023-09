Löwen-Comeback wie im Bilderbuch

Das Melker Schuberth-Stadion wurde am Freitag zum Tollhaus. Herzogenburg lag nach nur neun Minuten 2:0 in Führung, es sah nach der dritten Saisonniederlage für Melk aus. Aber die Löwen kämpften sich zurück – und wie!

Petr Kurtin und Gerald Bauer glichen noch in der ersten Hälfte aus. Gleich nach dem Seitenwechsel gab's den nächsten Rückschlag für Melk – 2:3. Doch postwendend stellte Dusan Majkic auf 3:3, Bauer brachte dann die Löwen erstmals in Führung und Majkic machte noch mit einem Doppelpack alles klar: Unter tosendem Applaus feierten die Löwen noch einen 6:3-Sieg über die Herzogenburger. „Nach dem 2:3 haben wir dann eine fulminante Aufholjagd gestartet. In der zweiten Halbzeit haben sicher unsere Qualität und Mentalität den Unterschied ausgemacht. Wir haben verdient gewonnen“, zeigte sich Melks Sportlicher Leiter Alfred Konrad sehr zufrieden.

Dreifachtorschütze Majkic: „Ende gut, alles gut“

Ein Schlüssel zum Erfolg waren Umstellungen zur Pause: Trainer Helmut Anderst brachte mit Benjamin Zuber und Mahmut Harmanci frischen Wind. „Letztendlich besteht eine Mannschaft nicht aus elf Spielern, sondern aus 18, 19 – und man braucht jeden einzelnen davon, das hat man in diesem Spiel gesehen“, sagt Anderst. Maßgeblich am Erfolg beteiligt war Dreifachtorschütze Dusan Majkic. „Ende gut, alles gut“, lachte Majkic nach dem Schlusspfiff. „Als Stürmer freut man sich immer, wenn man Tore schießt, aber im Endeffekt zählt der Sieg.“

Dass die Melker nun bei zwei vollen Erfolgen halten, nach dem 5:0 gegen Purgstall, freut auch Anderst: „Es ist wichtig, dass wir jetzt sechs Punkte haben aus den beiden Heimspielen. Es könnte besser sein, aber auch schlechter. Das Ziel ist, dass wir uns in der Liga etablieren – und da sind wir auf einem guten Weg.“

Am Samstag in Würmla erwartet Anderst nun „ein schweres Spiel“. Er warnt vor einer Mannschaft, die „ähnlich wie Seitenstetten sehr über das Kollektiv kommt“. Aber: „Wir wollen dort bestehen“, fügt Konrad hinzu. „Wir werden mit Selbstvertrauen hinfahren.“



Selbstvertrauen haben auch die Ybbser beim klaren 4:0-Heimsieg über Spratzern getankt. Dabei hätten die Donaustädter noch deutlich höher gewinnen können. „Es war ziemlich eindeutig. Wir haben wieder viele Chancen vergeben, aber Gott sei Dank vier Tore gemacht“, resümiert Trainer Christian Haabs und lobt speziell die Defensive: „Sehr positiv ist, dass wir jetzt in den letzten zwei Spielen eigentlich keine Torchance zugelassen haben.“

Ybbs dominierte die Partie; Viktor Vondryksa und David Pudelko trafen jeweils nach einer Ecke und in Hälfte zwei machten Christian Hackl und Manuel Leitgeb den Sack zu.

Haabs: „Wir müssen die Torquote erhöhen“

Dennoch appelliert Haabs einmal mehr an sein Team, dass die Chancenauswertung besser werden muss: „Es überwiegt natürlich die Freude, aber man wird nicht in allen Spielen zu so vielen Hochkarätern kommen. Es wird Spiele geben, in denen wir nur zwei, drei Hochkaräter haben – wir müssen die Torquote erhöhen.“

Mit diesem Vorsatz werden die Ybbser am kommenden Freitag nach Eggenburg fahren. „Wir hoffen, dass sich das Spielglück weiter zu uns wendet und wir aus diesen hochkarätigen Torchancen eine höhere Torquote haben“, blickt Haabs voraus. „Wir werden uns wieder so vorbereiten auf den Gegner, dass wir etwas mitnehmen können.“ Haabs kann – Stand Montagabend – aus dem Vollen schöpfen.