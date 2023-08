Löwen schießen sich warm

Die Vorbereitungszeit war kurz in Melk. Am 10. Juli standen die Löwen erstmals wieder gemeinsam am Platz, am vergangenen Samstag, nicht einmal drei Wochen später, stand gegen Gebietsligist Weißenkirchen der letzte Test am Programm.

6:1 gewann Melk den Test gegen Weißenkirchen. Mit dabei: der neue Innenverteidiger Adam Laczko. Foto: Michael Bouda

Und der war erfolg- und torreich für die Löwen: Je ein Doppelpack von Petr Kurtin und Dusan Majkic, ein Treffer von Gerald Bauer und ein Weißenkirchner Eigentor bedeuteten einen 6:1-Sieg. Dabei hätten die Melker vor allem in Hälfte eins noch einige Male treffen können. „Wir haben ganz gut kombiniert. Wir haben einige Chancen vergeben, aber es hat gut funktioniert“, sagt Melks Sportlicher Leiter Alfred Konrad und fährt fort: „Ich sage, dass wir gut gearbeitet haben. Wir haben einen guten Kader – wir sind gut aufgestellt.“ Genauso sieht es Trainer Helmut Anderst, dessen erstes Pflichtspiel als Melker Trainer mit großen Schritten heranrückt. „In Summe bin ich sehr zufrieden. Wir haben sehr viele Chancen herausgespielt. In Hälfte eins war noch das Manko, dass wir zu wenige davon genutzt haben. In der zweiten Hälfte war es dann besser. Es überwiegt aber definitiv das Positive – wir haben auch sehr wenige Chancen zugelassen. Es funktioniert sehr gut“, sagt der Neo-Coach nach dem Test.

Am kommenden Samstag wird es ernst für die Löwen: im Cup gegen Loosdorf (mehr auf Seite 75). Eine Woche später, am 12. August, geht's dann zum Ligaauftakt nach Rohrendorf. „Der Cup ist das erste Bewerbsspiel für uns, und für viele Beteiligte gibt es eine Riesenrivalität. Aber für mich steht im Vordergrund, dass wir uns für die Meisterschaft vorbereiten und dass sich niemand verletzt“, blickt Anderst voraus. Konrad schlägt in dieselbe Kerbe: „Der erste Schritt ist diese Woche Loosdorf. Wir schauen, dass wir eine gute Figur abgeben vor einem tollen Publikum“, sagt Konrad. Und: „Priorität hat die Meisterschaft – da sehen wir, wo wir stehen.“

Busfahrt zum Match in Rohrendorf

Apropos Meisterschaftsstart: Zum Auftaktspiel nach Rohrendorf organisiert der SC Melk eine Busfahrt. Abfahrt am 12. August ist um 14.45 Uhr beim Schuberth-Stadion. Die Anmeldung ist bis Dienstag, 8. August, möglich: per E-Mail an Gernot.lechner2019@gmail.com oder per Telefon unter 0677 18990803.

Ybbs hat den Test gegen 1.-Landesliga-Aufsteiger St. Peter 2:3 verloren. Zwei Gegentore fielen erst spät, nach etlichen Wechseln, ärgerlicher waren aus Ybbser Sicht viele vergebene Chancen – etwa von Christian Hackl, Viktor Vondryska und Manuel Leitgeb. „Es war ein relativ gutes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei wir unsere Chancen wieder nicht gemacht haben“, blickt ASK-Trainer Christian Haabs zurück.

Christian Hackl (Mitte) hatte einige gute Möglichkeiten für Ybbs. St. Peter gewann dennoch 3:2. Foto: Foto: Anton Kovacs

Zweimal trafen die Ybbser dennoch. Kurz nach dem Anpfiff erzielte Benjamin Rass per Abstauber nach einem Eckball sein erstes Tor im Ybbser Dress seit seiner Rückkehr. Rass ist allerdings am Oberschenkel noch etwas angeschlagen. Ebenso angeschlagen ist Keeper Stefan Mitmasser, der im Training einen Schlag aufs Knie bekommen hatte – er wurde in der Pause für Marco Brandstätter ausgewechselt. Für den zweiten Ybbser Treffer zeichnete Matthias Wurm verantwortlich: Er versenkte in Hälfte zwei einen Freistoß im Kasten St. Peters.

Zum Abschluss der Vorbereitung empfangen die Ybbser am Freitag (18.30 Uhr) Blindenmarkt. „Wir wollen einfach unsere Organisation weiter trainieren, weiter verfeinern, um beim Meisterschaftsstart gerüstet zu sein“, sagt Haabs. Ihm sollten alle Spieler zur Verfügung stehen.