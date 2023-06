Helmut Anderst ist neuer Melk-Coach

Die Katze ist aus dem Sack: Helmut Anderst ist der neue Trainer in Melk und folgt damit Interimstrainer Vahid Kapidzic, der seit der Trennung von Genadi Petrov die Löwen coachte.

„Das Entscheidende war für uns die B-Lizenz und dass er die 2. Landesliga West gut kennt“, erklärt Melks Sportlicher Leiter Alfred Konrad. Anderst coachte zuletzt Eggenburg, davor unter anderem Zwettl in der 1. Landesliga und Amaliendorf. Der 44-Jährige wohnt unter der Woche in St. Pölten, die Wochenenden verbringt er – mit Ausnahme der Spiele klarerweise – in seiner Heimat im Bezirk Zwettl. „Ich denke, dass er gut zu uns passt und wir gut zu ihm passen“, sagt Konrad, der sich insbesondere eine weitere Stabilisierung der Defensive wünscht: „Damit wir in der 2. Landesliga gut ankommen und ein gutes Team abgeben.“

Anderst hatte schon die letzten drei Partien der Löwen beobachtet, die Entscheidung fiel ihm leicht: „Ich habe jetzt fast ein Dreivierteljahr nichts gemacht. Ich hatte wirklich viele Angebote, aber es war absolut nichts Passendes dabei. Für mich war klar: Es muss eine wirklich reizvolle Aufgabe sein, wo ich mit Feuer und Flamme dabei bin – und das ist Melk“, erklärt der Neo-Coach seine Beweggründe und fügt hinzu: „Melk spielt einen sehr gepflegten Fußball, aber ich sehe trotzdem noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Es wird mein großes Ziel sein, dass sich der SC Melk in der 2. Landesliga etabliert.“ Ansetzen möchte er vor allem im taktischen Bereich: „Dass die Mannschaft als gesamter Mannschaftsverbund agiert – sowohl in der Defensive als auch in der Offensive.“

Andersts Engagement bedeutet den Abschied von Meistertrainer Vahid Kapidzic. „Für mich ist es schon bitter“, sagt er. „Ich hätte gerne mit der Mannschaft weitergemacht. Aber der Verein hat sich anders entschieden – das muss man zur Kenntnis nehmen.“ Wie es bei Kapidzic weitergeht sei „komplett offen“, erklärt er. Konrad bedankt sich bei Kapidzic „für die Zeit, die er in Melk verbracht hat. Ich bedanke mich für die erbrachte Leistung und wünsche ihm alles Gute für seine sportliche und private Zukunft.“