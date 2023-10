Melk bleibt vorne dran

Aufsteiger Melk gehört weiter zu den besten Teams der 2. Landesliga West. Der jüngste Coup war ein Punkt im heißen Derby gegen Wieselburg.

Dabei legten die Braustädter zweimal vor, zweimal kämpften sich die Löwen aber zurück – zuerst traf Gerald Bauer nach einer Macanovic-Ecke, dann Marius Schmidt per Abstauber. Und Melk hätte den Titelkandidaten dann fast noch zu Fall gebracht, Dusan Majkic, Mahmut Harmanci und Co. scheiterten trotz einiger Chancen aber am 3:2-Siegtreffer. „Summa summarum denke ich, dass es ein gerechtes Unentschieden war. Wieselburg war die erste Halbzeit eindeutig besser, wir waren in der zweiten Halbzeit eindeutig besser. Und wenn mich vor dem Spiel jemand gefragt hätte, ob ich mit einem X zufrieden wäre, hätte ich es genommen“, resümiert Melks Trainer Helmut Anderst nicht unzufrieden.

Die Löwen halten damit bei 16 Zählern und belegen Rang fünf – nur Lilienfeld und Wieselburg haben mehr Punkte. Mit 27 Treffern ist zudem kein Team der Liga so torgefährlich wie Melk. Und mit dem 2:2 bleiben die Löwen in dieser Saison daheim ungeschlagen. „Das ist wichtig für uns“, sagt Anderst.

Alle Löwen sind derzeit mit an Bord

Ein Schlüssel zum Erfolg: Der gesamte Kader steht zur Verfügung. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir die ganze Saison über keinen schwerer verletzten Spieler haben“, sagt Anderst, der darin auch die Früchte der Trainingsarbeit sieht: „Das ist natürlich auch das Ergebnis des gesamten Trainingsprozesses. Wir machen das von der Trainingssteuerung her schon sehr gut, gehen nicht drüber“, erklärt Anderst und hebt alle Ebenen beim SC hervor: „Es ist ein Gesamtprogramm von Verein, Trainerteam und Mannschaft, warum wir momentan so gut dastehen.“

Mit dem gesamten Löwenrudel geht's jetzt zum Aufsteigerduell nach Absdorf, die nur einen Zähler weniger am Konto haben als Melk, zuletzt aber in Rabenstein 1:2 verloren haben. „Sie sind sozusagen eine Kopie von uns: Sie sind Aufsteiger und spielen eine gute Saison bis jetzt. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt Anderst, der auf den nächsten Erfolg hofft: „Wir werden uns gut vorbereiten in der Trainingswoche und wollen auf alle Fälle etwas mitnehmen von dort.“