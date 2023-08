Melk-Coach Anderst: „Wir sind jetzt angekommen“

Mehr hätten sich die Löwen nicht wünschen können: erstes Heimspiel seit dem Wiederaufstieg in die 2. Landesliga, zugleich das Derby gegen Purgstall und dann ein 5:0-Kantersieg. Ein 5:0-Kantersieg, der den ersten vollen Erfolg der Saison markiert – zum Auftakt hatte sich Melk knapp aber doch 0:1 in Rohrendorf geschlagen geben müssen.

„Wir sind jetzt angekommen“, frohlockt Trainer Helmut Anderst. „Wir sind mit dem Nuller gestartet, obwohl wir sehr gut gespielt haben, und dann steht gleich das Derby vor der Tür. Jetzt sind alle sehr erleichtert, dass wir voll angeschrieben haben“, erklärt Anderst nach dem Match vor knapp 400 Zuschauerinnen und Zuschauern. „So kann es weitergehen.“

Schon 3:0 zur Pause

Die Löwen wussten dabei nicht nur die frühe Rote Karte von Purgstalls Michael Mistelbauer wegen Torchancenverhinderung auszunutzen. Die Löwen beeindruckten vor allem mit ihrem Kombinationsspiel vor dem Purgstaller Tor. Petr Kurtin glänzte dabei mit einem Doppelpack noch in der ersten Hälfte, dazwischen traf Dusan Majkic. Gleich nach dem Seitenwechsel erhöhte Marco Hoppi auf 4:0, ehe Adam Laczko per Elfmeter seinen Debüttreffer für Melk erzielte und den 5:0-Endstand herstellte.

Man of the Match. Petr Kurtin traf zweimal, legte ein Tor auf und holte einen Elfer heraus. Foto: J. Wickenschnabel

Gleichzeitig blieben die Löwen gegen ein Team aus dem erweiterten Favoritenkreis ohne Gegentor. „Es war wirklich ein tolles Spiel von uns und ein absolut verdienter Sieg“, gratuliert Anderst seinen Löwen.

Jetzt wartet Seitenstetten

Diese gastieren am Freitagabend in Seitenstetten. Der Sechste der vergangenen Saison hat den Auftakt in Spratzern 4:1 gewonnen, zuletzt aber in Rabenstein 1:2 verloren. „Seitenstetten ist eine sehr schwer zu bespielende Mannschaft“, hebt Anderst den USC als „kampfkräftige Mannschaft“ hervor. Aber: „Nach den beiden Auftritten brauchen wir uns sicher vor niemandem zu verstecken. Wir wollen auf alle Fälle etwas mitnehmen“, sagt Anderst.

Und dafür wird es voraussichtlich zwei Rückkehrer geben: Gerald Bauer fehlte gegen Purgstall, die Muskelverhärtung dürfte aber nicht so schlimm sein, wie befürchtet. Außerdem sollte Stefan Plavotic, zuletzt angeschlagen, wieder mit an Bord sein.