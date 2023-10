Melk in den Top-Drei: „Der große Joker derzeit ist die Stimmung“

Paukenschlag im Schuberth-Stadion: Melk hat am Freitagabend daheim niemand Geringeren als Tabellenführer Lilienfeld geschlagen und dem bisherigen Saisondominator damit die erste Niederlage zugefügt. Und Melk hat damit die Meisterschaft wieder spannend gemacht: Der stattliche Lilienfelder Vorsprung von neun Punkten ist auf sechs geschmolzen; Ybbs und Melk sind die ersten Verfolger.

Gegen Lilienfeld war es kein Zuckerschlecken. In einer schnellen, spielerisch sehr guten Partie ist Lilienfeld in der ersten Halbzeit klar stärker. Trotzdem gelingt Melk durch Goalgetter Dusan Majkic die Führung, Lilienfeld gleicht verdienterweise aber wieder aus.

Mit Doppelschlag am Ziel

Nach dem Seitenwechsel ändert Melk seine Taktik, attackiert höher, investiert mehr nach vorn – und reißt das Spiel damit an sich. Petr Kurtin schießt die Löwen wieder in Front und ein Doppelschlag zu Beginn der Schlussphase ebnet endgültig den Weg für die kleine Sensation: Zuerst holt Majkic einen Elfer heraus, den Adam Laczko verwandelt, dann trifft Majkic selbst zum 4:1. Lilienfeld kann nur noch verkürzen – 4:2. „In Summe war es eine Topleistung von uns in der zweiten Halbzeit und damit auch ein verdienter Sieg gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer“, sagt Melks Trainer Helmut Anderst. Euphorisiert war Torhüter Sebastian Schaufler nach dem Schlusspfiff: „Es war eine Top-Mannschaftsleistung. Ich bin extrem stolz auf die Truppe, wie wir uns bisher im Herbst geschlagen haben – wir arbeiten unter der Woche aber auch sehr hart daran.“

„Es läuft der Schmäh am Training“

Die Löwen sind – wohlgemerkt als Aufsteiger – bisher das drittbeste Team der Liga und haben die meisten Tore geschossen. Verantwortlich für den Erfolg sind mehrere Faktoren, einer hilft gerade aber besonders. „Der große Joker ist derzeit die Stimmung. Das merkt man bei jedem Training und bei den Spielen – alle halten zusammen“, erklärt Anderst. Alfred Konrad, Sportlicher Leiter, verweist darauf, dass die Löwen nun schon besser zusammengespielt seien: „Es passt einfach das ganze Team; die Charaktere, die wir haben, harmonieren sehr gut. Es läuft der Schmäh am Training, aber wir arbeiten auch sehr hart. Und der Trainer hat den Draht zum Team. Man sieht beim Training, dass jeder mit Feuer dabei ist.“

Die Trainingserfolge wirken sich dann auch langfristig aus: Die Fitness der Löwen ist auch ein Schlüssel zum Erfolg. „Wir sind körperlich top, können in der zweiten Halbzeit gegen jeden noch zulegen“, sagt Anderst. „Und die körperliche Fitness hat natürlich mit dem Training zu tun“, erklärt Co-Trainer Kresnik Avdulahu.

Da stellt sich freilich auch die Frage, ob in Melk auch ein wenig mit dem Titel geliebäugelt wird. Konrad bleibt aber vorsichtig: „Wenn wir am Schluss in der Top-Drei sind, ist es auch super, das Ziel bleibt aber, dass wir uns in der Liga etablieren.“

Jetzt wartet das Waldviertel

Im Herbst stehen jetzt noch zwei Runden am Programm. Am Freitag geht's hinauf nach Gmünd – in Andersts Heimatregion. „Ich bin ein Waldviertler – ich kenne Gmünd in- und auswendig. Wir werden uns in der Trainingswoche gut darauf vorbereiten und hoffentlich auch aus Gmünd nicht mit leeren Händen zurückkehren.“ Gerald Bauer ist nach seiner Sperre zurück, fraglich ist noch der erkrankte Marco Hoppi.