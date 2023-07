Melk zum Handeln gezwungen

„Es war eine ruhige Transferphase – unter Anführungszeichen.“ Melks Sportlicher Leiter Alfred Konrad und Neo-Trainer Helmut Anderst hätten eigentlich einen verhältnismäßig stressfreien Sommer gehabt. Wenn nicht Innenverteidiger Stojan Maksimovic eine Woche vor Ende der Transferzeit überraschend seinen Abschied bekanntgegeben hätte. „Stojan Maksimovic bleibt in Serbien – privat und fußballerisch –, weil er im November zum ersten Mal Vater wird“, schildert Konrad.

Also machten sich die Melker auf die Suche, beim ersten Vorbereitungsspiel gegen Leonhofen waren drei Testpiloten mit dabei. Und einer wusste zu überzeugen: der Slowake Adam Laczko, 26 Jahre alt, 1,90 Meter groß und zum ersten Mal in Österreich. Zuletzt spielte er in der zweiten tschechischen Liga. „Ich glaube, dass wir den Abgang von Stojan mit ihm mehr als kompensiert haben“, zeigte sich Anderst vom Auftreten Laczkos angetan. „Er ist ein Spieler, der bis jetzt ein Profidasein geführt hat. Mit dem Transfer bin ich sehr zufrieden“, fügt Anderst hinzu.

Ex-Profi Heinz Weberals Back-up im Tor

Einen namhaften Zugang haben die Bezirkshauptstädter auf der Torhüterposition: Heinz Weber, der früher unter anderem für Sturm Graz und den FC St. Pauli kickte. Der mittlerweile 46-Jährige ist unter anderem als Geschäftsmann in Melk tätig. „Es ist unheimlich schwierig, einen Torhüter zu bekommen. Deshalb sind wir mit Heinz Weber so verblieben, dass er uns als Back-up zur Verfügung steht. Er kommt auch zweimal pro Woche aufs Training“, erklärt Konrad. Mit Jasmin Nuhanovic und Lubos Lukac hatten zwei Torleute den Verein verlassen. Klare Nummer eins ist – wie bereits im vergangenen Frühjahr – Sebastian Schaufler. Außerdem ist auch Maximilian Stumpfer Ersatzkeeper.

Einen weiteren Verteidiger haben sich die Melker mit dem jungen Marius Schmidt (Jahrgang 2006) geangelt. Schmidt kommt von der St. Pöltner Akademie als Kooperationsspieler. Zwei Rückkehrer gibt es zudem mit Marko und Vanja Savic. Und mit Malek Awidat und Hussein Sipan kommen zwei vormalige U16-Spieler von Loosdorf – zunächst für die Young Lions.

„Grundsätzlich wollten wir gar nichts ändern, aber aufgrund des Abgangs von Stojan haben wir einen Innenverteidiger gebraucht“, fasst Konrad die Transferambitionen des Gebietsliga-Meisters zusammen. „Ich denke, dass es sich die Mannschaft mit allen Kaderspielern verdient hat, sich in der Landesliga beweisen zu können. Und ich denke, dass sie das gut machen werden.“

Das Ziel in Melk ist, sich wieder in der 2. Landesliga West zu etablieren und die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abzuschließen. „Nach dem Aufstieg ist das große Ziel, dass sich der SC Melk in der 2. Landesliga festigt“, betont Anderst.