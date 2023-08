Melker Effizienz ist gefragt

Verpatzter Start? Nein! Melk fuhr vom Auftakt in Rohrendorf mit leeren Händen nach Hause, hatte aber eine starke Leistung abgeliefert.

Denn die Anfangsphase gehörte den Löwen, Gerald Bauer und Marco Hoppi hätten beide treffen können. Als Bauer dann nach rund einer Viertelstunde wegen muskulärer Probleme runtermusste, waren die Melker etwas ungeordnet. Das nutzte Rohrendorf, dominierte die Partie und ging 1:0 in Führung. Und Ex-Profi Issiaka Ouédraogo hätte fast noch auf 2:0 gestellt.

Melk erfing sich in der Pause aber und kontrollierte das Spiel in Hälfte zwei. „Wir haben auf ein Tor gespielt, uns ist es aber einfach nicht gelungen, ein Tor zu schießen“, blickt Melks Trainer Helmut Anderst zurück. Marius Schmidt mit einem Kopfball und Petr Kurtin mit einem Volleyschuss schrammten am Ausgleich vorbei. Dazu gab's etliche Halbchancen. Es blieb aber dabei.

„Leider haben wir nicht einmal mehr den Ausgleich geschafft“

„Leider haben wir nicht einmal mehr den Ausgleich geschafft. Das war sehr, sehr bitter. Was mich positiv stimmt, ist die Leistung: Es war über weite Strecken eine sehr gute Leistung. Uns hat einfach die Effizienz vor dem Tor gefehlt“, resümiert Anderst nach der Auftaktpartie.

Jene Effizienz wird es am kommenden Freitag brauchen: Da empfangen die Löwen im ersten Heimmatch der Saison Purgstall. „Wie viele wird es ein Spiel auf Augenhöhe – ich habe Purgstall gesehen bei der doch etwas überraschenden Niederlage gegen Rabenstein. Es wird auf die Tagesverfassung ankommen. Aber wir werden schauen, dass wir eine Topleistung abliefern können“, blickt Anderst in Richtung des Derbys. Anpfiff ist um 20 Uhr. Fraglich ist Bauer: Unter der Woche werde sich weisen, wie schwer die Verletzung wiegt, sagt Anderst. Sonst stehen dem Coach alle Löwen zur Verfügung.