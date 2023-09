Melker Löwen bestätigen ihre Topform

Auch die Hürde Spratzern hat Melk genommen: Die Löwen feierten einen 4:2-Sieg und damit nach Herzogenburg und Würmla den dritten vollen Erfolg in Folge.

Die Löwen starteten furios, hatten gleich eine gute Möglichkeit durch Marco Hoppi und forderten Elfmeter, als Dusan Majkic im Sechzehner zu Fall kam. Danach war es dann ein Spiel auf Augenhöhe. Spratzern legte sogar vor, nur vier Minuten später glich Hoppi aber wieder aus.

Im zweiten Durchgang sorgte Melk für klare Verhältnisse. Petr Kurtin schoss die Löwen sehenswert in Front und in der Schlussphase beendete Majkic mit einem Doppelpack alle Spratzerner Punkteträume. Die Gäste nutzten nur noch eine Melker Fehlerverkettung im Mittelfeld, um in der 90. Minute den 4:2-Endstand herzustellen.

Melks Trainer Helmut Anderst war sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe: „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, aber aufgrund der zweiten Halbzeit, wo wir sehr dominant waren, wo ich auch das Gefühl hatte, dass wir körperlich eine Spur besser sind als Spratzern, war es ein verdienter Sieg für uns.“ Anerkennung gab's auch von Spratzerns Trainer Frenkie Schinkels: „Melk war sehr gut und hat die Räume, die wir ihnen gegeben haben, genützt.“

„Never change a winning team“

In personeller Hinsicht gibt's gute Neuigkeiten: Flügelspieler Gerald Bauer hat seine muskuläre Verletzung im Oberschenkel auskuriert. Gegen Spratzern kam er dennoch erst von der Bank. „Der Leitsatz war dieses Mal: Never change a winning team“, erklärt Anderst, dass er derselben Startelf wie beim 3:0-Sieg in Würmla das Vertrauen schenkte. Damit sind alle Löwen wieder fit.

Wieder fit: Gerald Bauer (rechts) hat sich von seiner Oberschenkelblessur erholt und kam gegen Spratzern in der 65. Minute ins Spiel. Foto: Foto:

Drei Siege in Folge hat Melk nun eingefahren, in der Tabelle liegt der SC weiter auf Rang vier – mit nur vier Punkten weniger am Konto als Tabellenführer Lilienfeld. Am Samstagnachmittag wartet nun Rabenstein, das mit einem Punkt weniger hinter Melk lauert. Anderst hebt die Topform beider Teams hervor, auch wenn Rabenstein zuletzt in Ybbs das Nachsehen hatte. „Ein Spitzenspiel – das hätte vor der Saison wahrscheinlich niemand erwartet, dass das in der siebenten Runde ein Spitzenspiel sein würde.“

Anderst warnt vor den „Raben“ als „sehr schwierig zu bespielende Mannschaft“, die über Lauf- und Kampfbereitschaft zum Erfolg komme. „Wir müssen schauen, dass wir selbst diese Tugenden an den Tag legen. Dann könnte es ein spannendes Spiel werden.“