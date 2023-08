Melker Löwen mit leeren Händen

Als drittes Meisterschaftsspiel und zweite Auswärtspartie ging's für die Melker vergangenen Freitag nach Seitenstetten. Trainer Helmut Anderst hatte vor den Seitenstettnern als „schwer zu bespielende Mannschaft“ gewarnt. Nach den guten Leistungen in Rohrendorf und beim 5:0-Derbysieg gegen Purgstall war für Anderst aber klar gewesen: „Wir wollen auf alle Fälle etwas mitnehmen.“

Daraus wurde nichts. Die Löwen mussten mit einer 2:4-Niederlage die Heimreise antreten. „Die erste Halbzeit war über weite Strecken gut, die zweite Halbzeit war nichts. In Summe ist es enttäuschend für mich, dass wir dort nichts mitgenommen haben“, resümiert Anderst.

Anderst hatte umstellen müssen: Einserkeeper Sebastian Schaufler fehlte erkrankt, ihn vertrat Maximilian Stumpfer; zudem musste Kapitän Niki Weinfurter mit Knieproblemen passen. Dafür war Flügelspieler Gerald Bauer nach seiner Muskelblessur zurück und spielte erstmals eine Reihe weiter hinten als rechter Außenverteidiger. „Das hat sehr gut funktioniert“, lobt Anderst.

Nach 3:2 war Partie gelaufen

Melk war vor allem die letzten 20, 25 Minuten von Hälfte eins sehr stark, die Führung lag bei einigen Chancen in der Luft. Die gelang dann Marco Hoppi kurz vor dem Pausenpfiff. Die zweite Hälfte gehörte dann aber klar Seitenstetten. Michael Dietl stellte mit einem Doppelpack auf 2:1 – Melks Marco Hofmann hatte mit einem Foul den Elfmeter für das zweite Tor verursacht. Petr Kurtin ließ dann kurz nochmal Hoffnung aufkeimen bei Melk, mit Dietls drittem Treffer war Seitenstetten dann aber nicht mehr zu biegen und stellte noch auf 4:2.

Anderst bemängelt, wie sich sein Team taktisch verhalten hat. „In der ersten Halbzeit haben wir den Matchplan sehr gut umgesetzt, in der zweiten haben wir ihn dann nicht mehr umgesetzt – da sieht man dann, was rauskommt.“ Das werden die Melker nun unter der Woche analysieren, um für das kommende Heimspiel am Freitag gegen Herzogenburg gerüstet zu sein. „Ich erwarte mir eine Reaktion auf die 2:4-Niederlage. Darauf werden wir den Fokus unter der Woche richten. Wir werden das eingehend besprechen, damit wir eine Reaktion zeigen“, betont Anderst. Personell sollten Anderst wieder alle Löwen zur Verfügung stehen.