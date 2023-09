Melker Löwen stürmen auf Rang vier

3:0 in Würmla! Melk hat am vergangenen Samstag den ersten Auswärtssieg der Saison gefeiert – und ist mit dem insgesamt dritten „Dreier“ auf den vierten Tabellenrang vorgeprescht. „In Summe haben wir nach fünf Spielen neun Punkte. Ich glaube, das ist als Aufsteiger ein sehr beachtliches Ergebnis. Wir können zufrieden sein“, zieht Trainer Helmut Anderst Bilanz.

Aber noch gibt es Verbesserungspotenzial, wie sich auch in Würmla gezeigt hat. Melk dominierte zwar die Anfangsphase, in der Marco Hoppi und Adam Laczko auch auf 2:0 stellten. Danach fielen die Löwen aber zurück und kassierten nur dank viel Glück nicht den Anschlusstreffer. „Ich war überhaupt nicht zufrieden – wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“, blickt Anderst zurück.

Debüttreffer für Junglöwe Daniel Labenbacher

Nach Andersts Pausenansprache agierte Melk in den zweiten 45 Minuten wieder auf Augenhöhe und hätte durch Strahinja Macanovic, Dusan Majkic und Stefan Plavotic endgültig den Sack zumachen können. Das gelang dann Daniel Labenbacher in der Nachspielzeit. „Das freut mich sehr für ihn, weil es sein erstes Tor in der Kampfmannschaft war“, lobt Anderst den Junglöwen. Insgesamt müsse sich die Mannschaft aber im Spiel gegen den Ball steigern, analysiert Anderst: „Wir sind in Ballbesitz eine der besten Mannschaften der Liga – das trau' ich mich sagen. Aber wir müssen daran arbeiten, wie wir gegen den Ball arbeiten.“

Das wird am kommenden Freitag gefragt sein: Da gastiert Absteiger Spratzern im Schuberth-Stadion. „Es wird ein schwieriges Spiel – wie jede Woche. Spratzern hat sehr gute individuelle Klasse“, warnt Anderst vor der Schinkels-Elf, die zuletzt gegen Rabenstein remisiert hat. „Wir müssen schauen, dass wir über die Zweikämpfe ins Spiel kommen. Aber wir müssen uns daheim vor niemandem verstecken und wollen auf alle Fälle etwas mitnehmen“, fügt Anderst hinzu.

Personell steht noch ein Fragezeichen hinter Gerald Bauer, der mit muskulären Problemen im Oberschenkel kämpft und in Würmla dann erst von der Bank kam.