Rückschlag im Rennen um Titel

Werbung

Der Jubel nach dem sensationellen 5:0-Auswärtssieg bei Tabellenführer ASK Ybbs war groß. Der Traum vom Aufstieg in die 1. Landesliga erlebte einen neuen Aufschwung. Aufgrund der knappen Heimniederlage gegen Vizeherbstmeister St. Peter wurde der mitgenommene Schwung vom Derbytriumph wieder gebremst. Gegner St. Peter zog in der Tabelle wieder an den Braustädtern vorbei. Ybbs bleibt trotz der Spielabsage in Schweiggers an der Spitze.

Dementsprechend enttäuscht ist Wieselburgs Coach Rudi Vogel. Er gesteht: „Leider haben wir trotz einer starken Leistung keine Früchte ernten können. Aufgrund unserer vielen Strafraumszenen und dem Pech beim Lattenpendler von Filip Faletar, bei dem einige den Ball hinter der Linie gesehen hatten, hätten wir uns zumindest ein Unentschieden verdient gehabt.“ Weiter fügt er hinzu: „Das Glück war uns in diesem sehr guten Spiel aber nicht hold. Dadurch haben wir zwar Boden im Titelkampf verloren, aber noch lange nicht die Meisterschaft. Die Saison dauert noch lange und für uns ist nach wie vor alles möglich.“

Der SCW-Coach griff auf dieselbe Startelf wie beim Kantersieg beim ASK Ybbs zurück. Die Truppe strotzte vor Selbstvertrauen, doch Gegner St. Peter, der ebenfalls am vergangenen Spieltag einen 7:0-Erfolg feierte, machte es den Braustädtern nicht einfach. Dennoch hatte David Zefi bereits in der dritten Minute eine Topchance vor den Füßen, scheiterte aber an der Glanzreaktion des gegnerischen Keepers. Dazu Vogel: Das wäre ein toller Start gewesen und hätte einiges leichter gemacht.“ Die Gäste erzielten in der Folge kurz vor der Pause (42.) und unmittelbar nach der Pause (51.) zwei vermeidbare Treffer. Nach dem Anschlusstor von Gabriel Hinterberger (59.) drückten die Erlauftaler vehement auf den Ausgleich. Der Lattenpendler von Faletar und eine Kopfballchance von Alexander Hiesberger brachten aber nicht den erhofften Erfolg. Für Vogel steht nach der Pleite eines fest: „Es war ein tolles Spiel von uns, in dem wir es leider trotz guter Chancen nicht mehr geschafft haben, das Ruder noch herumzureißen.“

Im nächsten Spiel beim SV Würmla spricht er von einem Pflichtsieg: „Wenn wir weiter vorne dabei sein wollen, müssen wir gewinnen. Wir haben uns dort aber nie leichtgetan.“