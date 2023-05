Wieselburg trauert einem Sieg hinterher

Die Braustädter waren beim 1:1 bei Aufsteiger Lilienfeld dem Sieg klar näher, dennoch blieb der Truppe von Trainer Rudi Vogel der Triumph verwehrt. Der SCW-Coach ist mit dem Auftreten seines Teams dennoch zufrieden: „Meine Mannschaft hat ein starkes Spiel abgeliefert. Wir waren speziell in der zweiten Halbzeit körperlich überlegen und hätten das 2:0 machen müssen.“ Die vergebenen Topchancen von Goalgetter Gabriel Hinterberger und Florian Heigl, dem Torschützen zum 1:0 (6.), verhinderten aber die Vorentscheidung. Auch nach dem Ausgleichstreffer durch Amir Ebrahim (62.) fand Hinterberger eine gute Möglichkeit auf das 2:1 vor. Er scheiterte aber erneut am Abschluss. Vogel gesteht: „Das war ärgerlich. Wenn wir jedoch auf die beiden Topchancen der Lilienfelder in der Anfangsphase blicken, welche unser Keeper Dominic Gottsmann bravourös vereitelt hat, müssen wir das Remis akzeptieren.“

Das Unentschieden hilft den Erlauftaler im Kampf um den Meistertitel aber nicht weiter. Der Punkterückstand auf Leader ASK Ybbs beträgt bereits acht Zähler. „Zu viel“, wie Vogel gesteht: „Natürlich werden wir alles versuchen, um nochmals an den Tabellenführer heranzukommen. Wenn wir es aber realistisch betrachten, dann ist der Abstand zur Spitze wohl zu groß. Dennoch werden wir weiter Gas geben. Unser neues Ziel ist der Vizemeistertitel. Darauf sind wir fokussiert.“

Im nächsten Heimspiel empfängt der SC Wieselburg den SK Eggenburg. Vogel spricht von „einem Pflichtsieg und betont: „Egal, wie aufgrund unserer vielen verletzungsbedingten Ausfälle die Ausgangsposition aussieht. Wir brauchen drei Punkte, um weiterhin vorne dabei zu sein.“ Vogel spricht hier die Ausfälle von insgesamt sechs Kaderspielern an. Bei Innenverteidiger Alexander Hiesberger haben sich die Befürchtungen bewahrheitet.

Er laboriert an einer Knorpel- und Meniskusverletzung im Knie. Wie lange er ausfallen wird, ist laut Coach Vogel ungewiss. Andreas Lahmer kämpft weiterhin mit den Nachwehen seines Muskelbündelrisses. Er trainiert zwar schon leicht. Ein Einsatz gegen Eggenburg ist aber nicht realistisch. Dasselbe trifft auf David Zefi und Andreas Schluder zu, die beiden mit Zerrungen im Oberschenkelbereich ausfallen. An einen Einsatz der beiden Langzeitverletzten Michael Harrer und Sebastian Punz ist ebenfalls nicht zudenken. Vogel weiß: „Die jungen Spieler, die nachgerückt sind, haben ihre Sache ausgezeichnet gemacht.“