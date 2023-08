Wieselburg: Vogel mit Rot von Bank geflogen

Als Wieselburgs Trainer Rudi Vogel beim Stand von 0:1 in der Halbzeitpause beim Gang in die Kabinen nach einem ruhigen Gespräch mit Schiedsrichter Arif Ünlü plötzlich den Roten Karton sah, verstand er die Welt nicht mehr: „So etwas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Das war schon sehr kurios.“

Der Unparteiische handelte aber regelkonform, wie der SCW-Coach gesteht: „Ich habe mir das Regelwerk angesehen. Es gibt tatsächlich darin die Passage, die besagt, dass der Schiedsrichter beim Weg in die Kabine nicht über Inhalte zum Spiel angesprochen werden darf. Diese Regel wird aber praktisch nie angewendet. Da aber Herr Ünlü bei seinem ersten Landesligamatch beobachtet wurde, hat er sich hier keine Blöße geben wollen. Es war sicherlich eine übertriebene Entscheidung, zumal ich ja mit dem Schiedsrichter ganz ruhig über die Elfersituation gesprochen habe.“ Gegen Rohrendorf

nachlegenVogel kündigt an, dass er beim Strafausschuss entsprechend vorsprechen möchte, um beim nächsten wichtigen Meisterschaftsspiel gegen Titelmitfavorit Rohrendorf wieder von der Betreuerbank aus coachen zu können. Sollte er gesperrt werden, werden die SCW-Kicker dennoch nicht kopflos am Feld herumlaufen. Das haben sie bereits in Eggenburg bewiesen, wo sie nach dem Rot-Ausschluss ihres Trainers das Spiel drehten und den 0:1-Pausenrückstand in einen 3:1-Sieg verwandelten. Gegen Rohrendorf wollen die Braustädter, bei denen Filip Faletar (Rot-Sperre aus der abgelaufenen Saison) und Tobias Saffertmüller (Knieblessur) weiterhin fehlen, nachlegen. Vogel bestätigt: „Ich erwarte ein interessantes Spiel. Es wird eine schwere Aufgabe für uns werden. Rohrendorf hat starke Einzelspieler. Drei weitere Punkte vor heimischem Publikum wären vor dem folgenden Derby in Purgstall schon sehr schön.“