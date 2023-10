Hubert Rosenkranz: Nach über 1.000 Spielen in Schiedsrichterpension

Bis als Assistent in der Regionalliga sowie als Hauptreferee in der 1. Landesliga hat es Hubert Rosenkranz geschafft. Der pensionierte Berufssoldat machte im Sommer einen Schlussstrich. „Mein Credo ist immer, entweder ganz oder gar nicht“, erklärte Rosenkranz seinen Schritt, der zuletzt bei Nachwuchs- und Frauenspielen bis zu sieben Tage im Einsatz war.

Nun ist aber Schluss. Und das hat auch einen besonderen Grund: seine Enkel. „Jetzt kann ich mehr Zeit mit ihnen verbringen“, gesteht Rosenkranz. Warum es ihn damals, nach seiner aktiven Spielerkarriere bei Melk, Pöchlarn und Erlauf ins Schiedsrichterwesen trieb? „In der Kaserne hat sich Karl Haumer (Anm., selbst Schiedsrichter in der Regionalliga) sehr darum bemüht, dass ich die Schiedsrichterprüfung ablege. Irgendwann habe ich mich überreden lassen“, erzählt Rosenkranz.

Und am 10. April 1995 war es dann so weit. Der damals 37-Jährige legte die Prüfung in Wien ab und war gleich in der Unterliga (heute Gebietsliga) an der Linie im Einsatz. „Früher bist du schneller ins kalte Wasser geworfen worden. Heute muss man zunächst 20 Nachwuchsspiele leiten, bevor man in den Erwachsenen-Bereich kommt“, weiß Rosenkranz. Und innerhalb von sieben Jahren gelang dem Pöchlarner der Aufstieg in die 1. Landesliga. Dabei bleiben dem nun pensionierten Schiedsrichter einige Partien in Erinnerung. So das Duell zwischen Schrems und Haitzendorf (4:3), wobei er beim Abgang vom Beobachter gelobt wurde.

Höhepunkt: Leitung von Rapid-Spiel

Oder die beiden Testspiele von Rapid Wien. Gegen Grein stand er dabei an der Linie. Bei der Partie zwischen Rapid und Kosice in Seitenstetten leitete er die Partie selbst, wobei er das auch einer kleinen Kuriosität zu verdanken hatte. Zuvor leitete er bereits das Spiel zwischen der U17 von Pasching gegen Seitenstetten. Da bei Rapid gegen Kosice kein Schiedsrichterteam kam, musste Rosenkranz Überstunden schieben. „Ich hatte mir eigentlich schon einen Radler gegönnt, bis es plötzlich hieß, ich müsse auch Rapid leiten. Zunächst hielt ich es noch als Scherz. Am Ende gratulierten mir auch beide Teams zur Leistung“, berichtet Rosenkranz.

Wie er sich selbst als Schiedsrichter einschätzte? „Man braucht ein Gespür für die Situation. Viele Situationen kann man mit einem kurzen Gespräch lösen. Wenn es aber nicht mehr ging, dann musste ich eben eine Verwarnung geben“, erklärt Rosenkranz. Nach seinem Rücktritt als Schiedsrichter hilft er nur noch gelegentlich in der Reserve bei seinem Heimatklub Pöchlarn aus, sollte da kein Schiedsrichter zugeteilt sein. Ansonsten verbringt er die neu gewonnene Freizeit mit seinen Enkerln oder sieht sich ein Spiel aus der Umgebung an. „Es macht immer wieder Spaß, auf Plätze zu fahren und bekannte Gesichter zu treffen und dabei bei den Spielen fachzusimpeln“, hält Rosenkranz seine Leidenschaft zum Fußball noch immer aufrecht.