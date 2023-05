Ersatzgeschwächte Gäste waren effektiver

Schweiggers - Lilienfeld 0:2. In der achten Minute eröffnete Benjamin Graussam das Spiel fast mit einem Traumtor. Der Offensivspieler von Schweiggers dribbelte sich vor dem Sechzehner schön frei und schlenzte den Ball an die Latte. „Das wäre natürlich mal ein Erfolgserlebnis gewesen, mit einem Tor in die Partie reinzugehen“, trauerte Trainer Christoph Pomassl der Chance nach.

Langsam kamen dann auch die Gäste, die ohne fünf Leistungsträger angereist waren, zu ihren Möglichkeiten. So vergaben Ryan Nzogang per Kopfball und Yassin Elnour mit dem Fuß jeweils nach einem Eckball gute Chancen für Lilienfeld, das bei Standards generell gefährlich war. Auf der Gegenseite kam Petr Sourek nach einem Liebenauer-Freistoß zu einer guten Kopfballchance, vergab aber deutlich.

Kapitän Schroffenauer richtet's

Nach etwas mehr als einer Stunde hatte Nzogang die Führung für Lilienfeld auf dem Fuß, nachdem ein von David Siedl abgeblockter Pass direkt vor ihm landete, doch Torhüter Daniel Meller rettete Schweiggers mit einer Glanztat vor dem Rückstand. In der 68. Minute war er schließlich geschlagen, als ein schlecht abgewehrter langer Einwurf bei Kapitän Patrick Schroffenauer landete, der aus kürzester Distanz zum 1:0 traf.

Schweiggers kam nach Standards noch zu zwei guten Kopfballchancen von Siedl und Sebastian Steininger, doch nur wenige Minuten später war es Lilienfelds Islam Hikal, der den Sieg mit einem Traumtor besiegelte. Der Verteidiger zirkelte einen Freistoß von der Strafraumgrenze über die Mauer genau ins Kreuzeck (87.).

Highlights

Statistik:

Schweiggers - Lilienfeld 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (68.) Schroffenauer, 0:2 (87., Freistoß) Hikal

Karten: Brunner (86., Gelbe Karte Unsportl.), Siedl (72., Gelbe Karte Foul)El Zayat (82., Gelbe Karte Unsportl.)

Schweiggers: Kasper, Graussam, Sourek (68. Strohmayer), Brunner (89. Bruckner), Wagner (77. Forstner), Liebenauer, Siedl, Hric (89. Waldhäusl), Meller, Almeder, Steininger

Lilienfeld: Schroffenauer, Elnour (77. Markovic), Abdi (65. Murisan), Moser, Krilic, Ebrahim Yusuf, Hikal, Nzogang (75. El Zayat), Mustafi, Suppan, Ebrahim Amir

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Hamid Topuz