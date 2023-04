Binnen zehn Minuten ins Debakel

Werbung

Schweiggers - Würmla 0:5. Die Hausherren erfuhren schon früh in der Partie den ersten Nackenschlag. Christopher Kurz knickte in einem Laufduell ohne Fremdeinwirkung um, für den Schweiggers-Kapitän ging es dann nicht mehr weiter. Würmla klopfte in Minute 19 am Tor von Schweiggers-Torhüter Daniel Meller an. Dominic Rauscher zirkelte den Ball in Richtung Kreuzecke, doch Meller klärte mit einer starken Parade. Von den folgenden Würmla-Festspielen war dann noch nichts zu ahnen, denn nur drei Minuten später hatte Schweiggers die große Chance auf die Führung, als Paul Almeder eine weite Flanke in den Strafraum schlug und Julian Strohmayer alleine vor dem Tor stand aber am Ball vorbeischlug.

Im Gegenzug nutzte Würmla die Chance und erzielte in der 22. Minute das erste Tor: Weil Schweiggers im Vorwärtsgang den Ball verliert, kommen die Gäste schnell an den gegnerischen Strafraum, wo Lukas Kasper den Ball nur kurz klären kann, ihn Patrick Denk direkt vor die Füße serviert. Der schiebt lässig ins untere Eck ein.

Der gefährlichste Schweiggerser war in der Folge Spielmacher Jakub Hric, der Würmla-Torhüter Fabian Weissmann einige Male aus der Distanz prüfte. Weissmann war nur einmal fast geschlagen, als er einen erneuten Hric-Weitschuss zwar parierte, aber nur kurz auf die Seite abklatschen ließ. Benjamin Graussam kam aus dem Rückraum herangelaufen, vergab jedoch die riesige Ausgleichschance und traf nur die Stange.

Die Szene mag schließlich den Willen der Heimmannschaft gebrochen haben, denn innerhalb von zehn Minuten brach Schweiggers dann völlig ein. Zunächst köpfelte Würmlas Phillip Nussbaumer nach einem Eckball in der Mitte locker ein (54.). Wenig später kam der Ball nach einem Fehlpass von Schweiggers im Mittelfeld zu Markus Schnopp, der von der Strafraumgrenze zum 3:0 traf (59.). Nussbaumers zweiter Treffer nach einem Corner bedeutete bereits das 4:0, der Verteidiger schoss locker ins untere Eck, nachdem der Ball zuvor eine gefühlte Ewigkeit durch den Strafraum rollte (61.) Zwei Minuten später leitete Torschütze Lukas Schimany die Chance im Mittelfeld selbst ein, sprintete dann in den Strafraum und wurde von Patrick Denk, der sich zuvor auf der rechten Seite durchgesetzt hatte, perfekt bedient. Vor dem leeren Tor traf Schimany zum 5:0-Endstand.

Statistik:

Schweiggers - Würmla 0:5 (0:1)

Torfolge: 0:1 (23.) Denk, 0:2 (54.) Nussbaumer, 0:3 (59.) Schnopp, 0:4 (61.) Nussbaumer, 0:5 (63.) Schimany

Karten: Herzog (90+2., Gelbe Karte Unsportl.), Kasper (40., Gelbe Karte Unsportl.)

Schweiggers: Meller, Forstner (55. Siedl), Almeder (64. Wagner), Brunner, Kurz (18. Herzog), Strohmayer, Nespor, Kasper, Graussam, Liebenauer, Hric

Würmla: Schreier (90. Wallner), Denk (75. Sprengnagel), Weissmann, Lahsnig, Lippert (66. Marschall), Schnopp, Moissl, Nussbaumer (66. Schauer), Rauscher, Klingenbrunner, Schimany (75. Pöchacker)

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Sebastian Reiss