Viele Diskussionen nach 0:1 im Nachtrag

Schweiggers - Ybbs 0:1. Der Rasen in Schweiggers hatte bis Dienstag Zeit sich zu erholen, so wurde das Nachtragsspiel gegen Ybbs doch noch durchgeboxt. Und die Heimischen starteten gleich schwungvoll, wurden in der fünften Minute bei Torhüter Stefan Mitmasser vorstellig: Ein Forstner-Freistoß fand über Umwege zu Julian Herzog, dessen abgefälschten Schuss der Schlussmann mit dem Fuß parierte. Das einzige Tor der Partie fiel in der 22. Minute, als Manuel Leitgeb eine scharfe Hereingabe von Thomas Kaminger aus kurzer Distanz über die Linie drückte. „Ein dummes 1:0“, sprach der Sportliche Leiter Thomas Reif. „Wir waren unkonzentriert, die Zuteilung hat nicht gepasst.“

Wenig später waren die Gäste aus Ybbs nur mehr zu zehnt: Torhüter Mitmasser, schon zuvor viel ins Spiel der Ybbser eingebunden, schlug den Ball außerhalb des Strafraums ab, traf damit aber den heranstürmenden Julian Strohmayer und berührte den Abpraller reflexartig mit der Hand – Rot! Ersatzmann Michael Knezevic musste vor der Pause nur einmal eingreifen, als sich Herzog auf der rechten Flanke durchtankte. Auf der Gegenseite kam Kapitän Dominik Aigner nach einem Patzer der Hausherren frei zum Schuss, doch dieser riss ihm deutlich ab.

Ausgleich in der Schlussminute zählte nicht

Trotz Unterzahl ließ sich Ybbs auch im zweiten Durchgang nicht hängen, Fabian Holzer dribbelte sich in einem Energieanfall auf der linken Seite bis in den Strafraum und zog ab. Der Ball ging knapp am langen Eck vorbei. Die große Ausgleichschance leitete Schweiggers-Kapitän Christopher Kurz mit einem guten Laufpass ein, doch im Strafraum trat Daniel Wagner am Ball vorbei und gab dem Gegner die Möglichkeit zu klären. Ybbs wiederum scheiterte an der Entscheidung, wieder stand Aigner alleine vor Tormann Daniel Meller, der in höchster Not klärte. „Ein paar Umschaltsituationen hätten wir klüger fertigspielen müssen, dann wäre es ein bisschen ruhiger geworden“, erklärte Ybbs-Trainer Christian Haabs.

Die Schlussphase gehörte dann Schweiggers, zunächst verfehlte ein Kopfball von David Liebenauer das Tor nur um wenige Zentimeter. Jakub Hric machte es in der Nachspielzeit besser, der Spielmacher köpfelte, nach erneuter Forstner-Hereingabe, zum vermeintlichen 1:1 (93.). Doch Schiedsrichter Johannes Toiflhart hatte unmittelbar zuvor ein Foul von David Siedl vernommen, entschied auf Freistoß für Ybbs, das schließlich den Sieg über die Zeit rettete. „Für mich war es zu wenig“, sprach Reif nach dem Spiel von einer harten Entscheidung. Haabs: „Ein Foul war es auf jeden Fall.“

Statistik:

Schweiggers - Ybbs 0:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (22.) Leitgeb

Karten: Graussam (68., Gelbe Karte Foul); Mitmasser (24., Rote Karte Torchancenverh.), Strohner (80., Gelbe Karte Unsportl.), Aigner (88., Gelbe Karte Foul)

Schweiggers: Meller; Liebenauer, Kasper (68. Siedl), Kurz, Graussam (79. Steininger), Almeder, Nespor, Forstner, Strohmayer, Herzog (57. Wagner), Hric

Ybbs: Mitmasser; Dronca (68. Holzer), Aydin (26. Knezevic), Wurm, Strohner, Kaminger Thomas, Mitmasser, Kaminger Robert, Aigner, Dragodan (76. Acer), Leitgeb, Holzer Fabian Marcel

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Toiflhart