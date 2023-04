Eine Halbzeit, in der alles funktionierte

Werbung

Seitenstetten - Eggenburg 6:0. Nach der witterungsbedingten Absage in Lilienfeld gab es für Seitenstetten also das nächste Heimspiel. Nach dem Sieg gegen Purgstall wollte die Mannschaft von Peter Thaller auch gegen Eggenburg einen „Dreier“ einfahren. Dabei musste der gesperrte (Gelb-Rot) Andreas Eder ersetzt werden. Es sollte dann aber kein “normales” Heimspiel der Seitenstettner werden, denn schon nach der ersten Hälfte war die Partie bereits entschieden. Doch von Anfang an: Auf einem schwer zu bespielenden Platz war klar, dass viel über Kampf und Leidenschaft und auch ruhende Bälle entschieden wird. Die Hausherren begannen gut und hatten an diesem Tag einen überragenden Mann in ihren Reihen. Angreifer Michael Dietl schnürte einen lupenreinen Hattrick. Zunächst traf er per Elfmeter (11. Minute) - danach legte er in der 16. Minute noch einen Treffer nach und schnürte in der 25. Minute, erneut per Elfmeter, noch den Hattrick und sorgte mit dem frühen 3:0 schon für eine kleine Vorentscheidung.

Doch damit war auch vor der Pause noch nicht genug: In der 29. Minute erzielte Manuel Hausberger nach einem Eckstop das 4:0 für den USC Seitenstetten. In der 39. Minute sorgte Eggenburgs Lukas Schölm mit einem Eigentor, ebenfalls nach einer Standardsituation, für das 5:0. Damit ging es auch in die Pause und die Partie war damit auch schon mehr als entschieden. Im zweiten Durchgang wollten die Gäste dann (verständlicherweise) Schadensbegrenzung betreiben. In der Offensive kam dafür, bis auf ein paar Distanzschüsse, nicht viel. Bei den Heimischen merkte man dann doch die deutliche Führung und man war nicht mehr mit der allerletzten Konsequenz am Werk. Dennoch reichte es für den USC sogar noch zu einem Treffer zum 6:0. Florian Fehringer war in der 65. Minute zur Stelle.

Peter Thaller, Trainer, USC Seitenstetten: “Ein Tag, an dem so gut wie alles von uns funktioniert hat. Die erste Halbzeit war wirklich grandios. Ein Kompliment an die Jungs.”

Torfolge: 1:0 (11., Elfmeter) Dietl, 2:0 (16.) Dietl, 3:0 (25., Elfmeter) Dietl, 4:0 (29.) Hausberger, 5:0 (39., Eigentor) Schölm, 6:0 (65.) Fehringer

Karten: Hörmann (1., Gelbe Karte Foul)Bura (10., Gelbe Karte Kritik), Walla (62., Gelbe Karte Foul)

Seitenstetten: Oberforster, Kleinhofer, Gugler, Hausberger Manuel, Kammerhofer (72. Hengst), Binder (58. Maderthaner), Fehringer, Zatl, Dietl (58. Michlmayr), Hörmann (58. Rittmannsperger), Poustka (58. Hausberger)

Eggenburg: Schölm, Cevik (72. Waltenberger), Tretzmüller, Lippeck, Rolinec, Alic (72. Fritz), Kolarik (HZ. Kraft), Bergmann, Kucera, Bura (HZ. Kugler), Macho (HZ. Walla)

222 Zuschauer, Schiedsrichter: Valentin Zehrer