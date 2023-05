USC-Express rollt weiter

Seitenstetten - Herzogenburg 3:1. Nach der „englischen Woche“ mit den beiden Auswärtssiegen in Lilienfeld und Rohrendorf wollte Seitenstetten zuhause natürlich nachlegen. Die ersten drei Spiele der Rückrunde konnten zuhause alle gewonnen werden – gegen Herzogenburg sollte es am Freitagabend den nächsten Sieg geben. Und den gab es auch. Zwar nicht, weil es eine gute spielerische Leistung gab, aber weil Seitenstetten wieder Kampfkraft, Einsatz und Wille an den Tag legte. Dazu haben die Heimischen einfach einen Lauf - gewinnen auch das vierte Spiel im Frühjahr. Nach einem kleinen Fehler in der 25. Minute ist Seitenstettens Offensivspieler Nico Poustka zur Stelle und trifft zum 1:0 für die Heimischen. Kurz davor und danach hatten die Heimischen aber auch etwas Glück, denn nach einem Fehler in der Defensive hätte Herzogenburg zwei Mal auch in Front gehen können oder den Ausgleich erzielen können.

Doch der USC hat aktuell einen Lauf und so ging es mit 1:0 in die Pause. Kurz nach der Pause, 53. Minute, konnten die Heimischen dann erhöhen. Nach einem Diagonalball von Andreas Eder auf Nico Poustka ist dieser wieder frei durch und trifft aus spitzem Winkel zum 2:0. Mit seinem zweiten Treffer sorgte er, in einem Spiel das wenig spielerische Höhepunkte hatte, für eine kleine Vorentscheidung. In der 65. Minute dann das 3:0. Wenige Minute nachdem Bernhard Hörmann eingewechselt wurde, ist er nach einer Flanke per Volley zur Stelle und erhöht auf 3:0. Das 3:1 der Gäste durch Kitagawa war nur noch Ergebniskosmetik, denn mehr war für die Gäste nicht mehr drinnen.

Peter Thaller, Trainer, USC Seitenstetten: “Meiner Meinung nach ein verdienter Sieg, bei dem wir spielerisch aber nicht besonders gut waren und uns unser aktueller Lauf sicher geholfen hat. Vom Einsatz her war es aber wieder top.”

Torfolge: 1:0 (25.) Poustka, 2:0 (53.) Poustka, 3:0 (65.) Hörmann, 3:1 (78.) Kitagawa

Karten: Kammerhofer (90+4., Gelbe Karte Unsportl.), Hausberger (82., Gelbe Karte Unsportl.), Poustka (51., Gelbe Karte Unsportl.), Hörmann (90., Gelbe Karte Kritik)Yikilmaz (90+1., Gelbe Karte Unsportl.), Zivkovic (11., Gelbe Karte Unsportl.)

Seitenstetten: Gugler (76. Höggerl), Eder Johannes, Hausberger Manuel, Fehringer (64. Hörmann), Binder (70. Maderthaner), Oberforster, Kammerhofer, Poustka (76. Michlmayr), Eder Andreas, Dietl, Zatl (70. Hausberger)

Herzogenburg: Heiderer, Yikilmaz, Müllner, Nakamura, Ismajli (54. Sukapan), Uzun, Kitagawa, Anyanwu (62. Weixlbaum), Surböck (73. Kraus), Streicher, Zivkovic (73. Simon)

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Manuel Pemmer