NÖN:Sie übernehmen ab Jänner den Trainerjob beim SK Eggenburg. Was sagen Sie zu Ihrem neuen Engagement?

Jürgen Fangmeyer: Ich kenne Eggenburg schon sehr lange und sehr gut – mich verbindet mit dem Verein einiges. Als Eggenburg 2008 als Tabellenzweiter in die 2. Landesliga aufstieg, hab' ich als ihnen als Trainer mit Großweikersdorf ein Bein gestellt, sodass Eggenburg nicht Meister wurde. Dank unseres 2:1-Sieges sind wir damals in der Gebietsliga geblieben. Bei meinem letzten Spiel als aktiver Fußballer – damals bei Großriedenthal – hab ich mir gegen Eggenburg eine Strecksehne am Finger gebrochen, als ich einen Spieler zurückgehalten habe. Als Atzenbrugg-Trainer habe ich ebenfalls gegen Eggenburg gespielt. Ich hatte 2015 schon einmal Gespräche mit dem Verein bzw. ein Angebot – ich war damals aber bereits Atzenbrugg im Wort und habe daher abgesagt.

Sie haben Eggenburg beobachtet. Woran fehlt es im aktuellen Team?

Fangmeyer: Ich habe die 1:5-Niederlage gegen Würmla gesehen, aber auch den 3:1-Sieg gegen Rabenstein oder das 0:4 in Melk. Meine ersten Eindrücke waren, dass ein echter Führungsspieler, ein Leithammel fehlt, der am Feld die Kommandos gibt. Ich würde mir auch einen dynamischen Innenverteidiger wünschen. Den klassischen „Zehner“ gibt's für mich ohnehin nicht mehr. Viel wichtiger ist die Position des „Sechsers“, der den Taktstock vorgibt. Wünschen würde ich mir auch dynamische Flügelverteidiger. Aber ich bin jemand, der sich am vorhandenen Material ausrichtet. Ein Beispiel: Wenn ich drei Top-Stürmer im Kader habe, dann werde ich nicht nur mit einem Stürmer spielen. Was mir sehr wichtig ist, sind der Teamgeist und die richtige Einstellung. Da braucht es eine eigene DNA. Es muss wieder so sein, dass Eggenburg wie früher ein unangenehmer Gegner ist, wo man nicht gerne hinfährt.

Der Sportliche Leiter Sebastian Schmidt kritisierte in der Hinrunde öfters die Einstellung der Spieler. Wie wollen Sie hier ansetzen?

Fangmeyer: Der Verein steht immer an erster Stelle, dann kommen die Mannschaft und dann der individuelle Spieler. Den Verein muss es ja in ein einigen Jahren auch noch geben, daher gibt er die Strukturen vor. In Eggenburg sind Leute am Werk, die den Verein familiär führen. Da will ich mich mit Einsatz maximal einbringen. Ich lebe Fußball. Dieses Gefühl, dieser Einsatz müssen auf die Mannschaft übertragen werden, damit auch die alles gibt.

Das Ziel kann nur „Klassenerhalt“ lauten?

Fangmeyer: Ich bin in meiner Trainer-Karriere noch nie abgestiegen, obwohl ich oft Abstiegskandidaten übernommen habe. Ich konnte den Mannschaften immer einen Push geben und sie stabilisieren. Tulln habe ich vorige Saison vor dem Abstieg bewahrt – diese Saison dachten aber einige, dass wir um den Titel mitspielen müssen. Dann kam es zu Unstimmigkeiten. Mit Eggenburg soll der Klassenerhalt gelingen. Ich kenne die Liga sehr gut – auch, weil mein Sohn bei Absdorf spielt. Eggenburg ist sicher nicht schwächer als Mannschaften, die in der Tabelle weiter vorne stehen.