„Dino“ hat Klassenerhalt praktisch fixiert

Drei Spieltage vor Meisterschaftsabpfiff ist die Abstiegsfrage für den SK Eggenburg fast geklärt: Der „Dino“ der 2. Landesliga – gemeinsam mit Seitenstetten absolvierte Eggenburg die nunmehr 15. Saison infolge in der „West“ – wird auch zur kommenden Meisterschaft ziemlich sicher in dieser Liga sein. Zwar musste sich der SKE beim Heimspiel gegen Titelkandidat Ybbs 0:2 geschlagen geben – der Vorsprung zur aktuellen Abstiegszone berägt aber zehn Punkte. Das heißt: sollte es bei zwei Absteigern bleiben, ist der SKE „durch“. Jetzt muss aber noch eine Etage höher in die 1. Landesliga geschielt werden. Zwar machte hier Kilb mit dem 5:0-Sieg über Mannersdorf einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt, theoretisch wäre hier aber noch ein Abstiegsduo Spratzern/Kilb möglich. Dann müssten aus der 2. Landesliga West drei Teams runter, wäre auch Eggenburg noch in der Verlosung. Dieses Szenario gilt aufgrund der schwächelnden Mannersdorfer Performance aber als ziemlich unwahrscheinlich.

„Ich denke, dass es das für uns war. Wir gehen jetzt vom Klassenerhalt aus“, spricht Eggenburgs Sportlicher Leiter Sebastian Schmidt Klartext. Mit Amaliendorf steht der erste Fixabsteiger fest, dazu verlor Schweiggers das Kellerduell gegen Herzogenburg und steht ebenso mit einem Bein bereits in der Gebietsliga.

Gegen Ybbs hielt der SKE bis zur Pause ein 0:0, verlor dann 0:2. „Wir wollten gut stehen, was uns vor allem in der ersten Halbzeit gut gelungen ist. In so einem Spiel kannst du halt nur hoffen, dass du einen Sahnetag hast und der Gegner nicht trifft. Unterm Strich geht der Sieg von Ybbs in Ordnung“, resümierte Schmidt. Alic ließ eine Top-Chance zum Ausgleich liegen, am Ende hatte Ybbs ein deutliches Chancenplus.

Am Wochenende geht's zu Tabelenführer St. Peter. „Da gilt dasselbe wie gegen Ybbs“, sagt Schmidt.