Eggenburg am Scheideweg: So lässt sich die Vorschau auf das freitägige Heimspiel des SKE gegen Schweiggers kurz und bündig zusammenfassen. Gewinnen die Eggenburger, hätten sie fünf Runden vor Schluss satte zehn Punkte Vorsprung auf den Vorletzten. Geht das Spiel verloren, mischt Eggenburg weiterhin voll im Abstiegskampf mit – selbst, wenn es „nur“ zwei Absteiger geben sollte …

„Es ist für uns ein Endspiel“, redet Eggenburgs Sportlicher Leiter Sebastian Schmidt gar nicht lange herum. „Wir wollen gewinnen. Dann hätten wir doch einiges an Luft auf die beiden letzten Plätze.“

„Schuld“ an dieser prekären Lage ist der Negativlauf der vergangenen Wochen. Denn nach den zehn geholten Punkten aus den ersten vier Rückrunden-Spielen stellte sich der SKE selbst aufs Abstellgleis: 0:6 in Seitenstetten, 0:3 gegen Schlusslicht Amaliendorf, jetzt 2:4 in Wieselburg. Dort lag der SKE bereits 0:3 zurück. Nach dem 2:3 durch Kucera kam knapp vor dem Ende nochmals etwas Spannung auf, doch Wieselburg antwortete mit dem vierten Treffer. Dabei haderte Eggenburg mit dem Chancen-Umgang. Knackpunkt für Schmidt war eine Szene unmittelbar vor dem 0:2. Kucera traf nur die Latte, beim Abpraller schoss Fritz den Keeper an. Im Gegenzug traf Wieselburg. Auch nach dem 2:3 hatte der SKE noch eine Ausgleichschance, doch Macho traf den Ball nicht ideal.

Was Schmidt optimistisch stimmt, ist das Aufbäumen gegenüber der vorigen Spiele. „Einsatz und Kampfgeist haben diesmal gestimmt. Diese Leistung brauchen wir jetzt aber auch gegen Schweiggers.“