Eggenburg baut den Kader um

Beim SK Eggenburg tut sich bezüglich Kader bereits einiges – mehr als dem Verein lieb ist. „Wir haben gehofft, dass es ruhiger zugeht. Auf die Abgänge müssen wir natürlich reagieren“, sagt der Sportliche Leiter Sebastian Schmidt.

Auf den ersten Abgang tat man das bereits: Torhüter Lukas Schölm trat mit einem Wechselwunsch an den Verein heran. Der 32-jährige gebürtige Eggenburger möchte sich noch einmal verändern und wird bei einem anderen Verein andocken. In der Gerüchteküche wurden zuletzt Gars, Raabs und Burgschleinitz/Straning gehandelt.

Anstelle von Schölm wird in der kommenden Saison Lukas Kucirek das Eggenburger Tor hüten. Der 31-jährige Tscheche kickte zuletzt acht Jahre lang bei Raabs, war einer der besten Torhüter in der Gebietsliga.

Eingefädelt hat den Deal Eggenburgs Legionär Jindrich Kucera, der in derselben Ortschaft wie Kucirek wohnt. „Ich kenne Kucirek, habe ihn öfters gesehen. Er hat in Raabs immer überzeugt“, wollte Schmidt für den Einserposten keinen ihm unbekannten Keeper verpflichten.

Auch Lippeck verlässt den SKE

Neben Schölm gibt es aber zwei weitere Abgänge. David Lippeck, der im Sommer 2021 aus Laa/Thaya kam, zuvor Kapitän bei den Horn Amateuren war, wechselt in die 2. Landesliga Ost zu Wolkersdorf. Der 22-jährige Mittelfeldspieler zählte in Eggenburg zum Stammpersonal. Ebenfalls den Verein verlassen wird Samuel Macho. Er kehrt erneut zu Gebietsligist Muckendorf zurück, wohin er bereits im vorigen Sommer wechselte, ehe er im Winter zurückkehrte.

Fix ist laut Schmidt hingegen, dass sich sonst bezüglich Stammformation nicht mehr viel tun wird – viele der gestandenen Stammspieler hätten bereits zugesagt.

In der Meisterschaft konnte zuletzt Würmla 3:1 bezwungen werden. Nach einem 0:1-Rückstand drehte Eggenburg das Spiel noch um. Ein Knackpunkt war sicherlich der Treffer zum 2:1, als sich Würmla-Keeper Fabian Weissmann verzettelte, sich von Dominik Rolinec den abluchsen ließ und der einschob. Am Freitag geht's zum letzten Saisonspiel nach Purgstall. Der Wunsch von Sportleiter Sebastian Schmidt? „Dass wir den ersten Auswärtssieg in der Rückrunde einfahren.“ In der Tabelle geht's für die Eggenburger im Fernduell gegen Rabenstein (empfängt Schlusslicht Amaliendorf) noch um den zehnten Endrang.