Eggenburg: Saison mit Niederlage beendet

Seit feststand, dass es nicht mehr als zwei Absteiger aus der 2. Landesliga geben wird, war die Sache für den SK Eggenburg praktisch gegessen. Der Liga-Dino, der seit 2009 durchgehend in der 2. Landesliga West spielt, wird auch zum 100 Jahr-Jubiläum in dieser Liga bleiben. Daran änderte auch die 0:3-Niederlage zum Abschluss in Purgstall nichts mehr.

„Man hat gemerkt, dass es um nichts mehr geht. Bei beiden Mannschaften war die Luft draußen“, analysierte Eggenburgs Sportlicher Leiter Sebastian Schmidt. Sein Team fand in der Anfangsphase zwei gute Möglichkeiten zur Führung vor, die Gastgeber aber ebenso. Die waren es auch, die in Minute 16 durch Wöran schließlich trafen. Wöran markierte in der 67. Minute auch das 2:0 – ein Eggenburger Fehler leitete diese Vorentscheidung ein. Das 3:0 durch einen Elfmeter war nur noch Draufgabe – Verursacher David Tretzmüller musste allerdings mit „Rot“ vom Platz und wird somit den ersten Spieltag der kommenden Saison verpassen.

Da sind auch zwei weitere SKE-Kicker dann nicht mehr an Bord: Clemens Bergmann wechselt zu Haitzendorf, Sebastian Bura wird vonseiten des SKE abgegeben. Bereits zuvor stand fest, dass Samuel Macho zu Gebietsligist Muckendorf wechselt, David Lippeck sich dem 2. Landesliga Ost-Team Wolkersdorf anschließt. Torhüter Lukas Schölm – für ihn wurde bereits Raabs-Keeper Lukas Kucirek verpflichtet (NÖN berichtete) – einigte sich Freitagabend nun fix mit Gebietsliga-Absteiger Gars.

In den kommenden Wochen sollen die Eggenburger Neuzugänge unter Dach und Fach gebracht. „Wir führen einige Gespräche – derzeit ist aber noch nichts fix“, sagt Sportchef Schmidt.