Mit Traumstart Richtung Mittelfeld

Werbung

Die Hoffnung war zwar da, gerechnet hat damit aber niemand: Eggenburg legte einen Top-Rückrundenstart hin, holte aus den ersten beiden Spielen das Punktemaximum. Die Abstiegszone, in der der Verein überwintern musste, wird derzeit nur vom Rückspiegel aus betrachtet. „Wir haben eine schwere Auslosung“, sagt der Sportliche Leiter Sebastian Schmidt.

„In den ersten drei Runden sind da nur Mannschaften, die unter den Top-5 überwintert haben.“ Zwei davon stehen bereits auf der Abschussliste. Nach dem 2:1-Erfolg über Lilienfeld, wurde nun Gmünd mit 2:0 bezwungen. In der Hinrunde schlitterte der SKE beim Aufsteiger noch in ein 0:6-Debakel. Diesmal war Geduld gefragt. Einmal traf Tretzmüller nach einem Corner die Torumrandung, ein weiteres Mal der aufgerückte Cevik. Zudem lief Gmünd-Keeper Rosenmayer zur Hochform auf, klärte zweimal in höchster Not. „Hier hätten wir schon in Führung liegen müssen“, analysierte Schmidt. Noch vor der Pause durfte er dann aber doch den Führungstreffer seines Teams sehen: Jindrich Kucera vollendete in Minute 41 eine schöne Kombination zum 1:0.

Nach dem Wechsel blieben die Gastgeber am Drücker. Die Vorentscheidung fiel rasch. Alic machte sich alleine Richtung Gmünder Tor, Dürnitzhofer konnte nur noch mit einer Notbremse klären – Rote Karte für den Gmünder, Freistoß für Eggenburg. Alic trat an, setzte den Ball aus 25 Metern ins Netz – 2:0, Minute 55.

Nun geht‘s nach Rohrendorf. Schmidt sieht bei seiner Mannschaft keinen Druck. „Unsere Gegner kommen erst. Jeden Punkt, den wir jetzt machen, ist ein Bonuspunkt.“ Die Rohrendorfer pausierten am Wochenende, das Spiel in Lilienfeld wurde aufgrund der Witterung abgesagt.

Aktuell schnuppern die Eggenburger Richtung Tabellenmittelfeld. Dennoch ist von Entspannung noch keine Spur. Denn wie viele Teams absteigen müssen, hängt auch damit zusammen, wie viele 1. Landesliga-Absteiger es gibt und, in welche 2. Landesliga diese absteigen. Aktuell gäbe es mit Spratzern nur einen 1. Landesliga-Absteiger, der allerdings in die 2. Landesliga West kommen würde. Daher müssten derzeit zwei Teams aus der 2. Landesliga West absteigen. Bei einem ungünstigen Verlauf in den darüberliegenden Ligen wären aber auch drei Absteiger möglich.