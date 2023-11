Neuer Trainer wurde verpflichtet

Nach der Trennung von Patrick Glanz übernahm Co-Trainer Dominik Neuhold gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Sebastian Schmidt interimistisch den Trainerjob beim SK Eggenburg. Nach Abpfiff der Hinrunde wurde ein neuer Trainer verpflichtet: Jürgen Fangmeyer, 54-jähriger UEFA B-Lizenz-Trainer, soll ab Jänner übernehmen.

„Er brennt für Fußball, hatte bei seinen bisherigen Stationen Erfolg und hat Mannschaften auch vorm Abstieg gerettet“, spricht der Sportliche Leiter Sebastian Schmidt die Beweggründe für Fangmeyers Verpflichtung an. „Positiv ist auch, dass er aus der Region (Großweikersdorf, Anm.) kommt.“ Fangmeyer startete diese Saison als Coach bei Gebietsligist Tulln, musste dort Anfang Oktober nach Unstimmigkeiten mit der Mannschaft aber seinen Platz räumen. Zuvor war er bei Heldenberg, Absdorf, Atzenbrugg (damals 2. Landesliga), Grafenwörth und Großweikersdorf tätig. Mit Eggenburg soll der Klassenerhalt gelingen. Die Eggenburger absolvieren nach Ende der Herbstsaison noch zwei Trainings, allerdings noch ohne den Neo-Coach. Der steigt per Jänner ins Geschehen ein.

Zum Hinrunden-Finish gab's noch Licht und Schatten für den SKE. Der Nachtrag gegen Rabenstein wurde 3:1 gewonnen, in Melk gab's eine 0:4-Niederlage. Damit überwintert Eggenburg mit zehn Punkten aus dreizehn Spielen an der drittletzten Position. „Mit den Siegen gegen Spratzern und Rabenstein haben wir die Hinrunde noch halbwegs gerettet“, sagt Schmidt. Zufrieden dürfe man aber auf keinen Fall sein. Daher soll's beim Kader auch zu Veränderungen kommen. „Wir werden uns zusammensetzen, analysieren und dann Entscheidungen treffen“, so Schmidt.

Der wünscht sich, dass Dominik Neuhold weiterhin als Co-Trainer an Bord bleibt. „Da wird's noch Gespräche geben.“