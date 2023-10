Neuerliche Niederlage kostet Trainer den Job

Die 1:2-Niederlage im Nachzügler-Duell gegen Herzogenburg war eine Niederlage zu viel. Infolgedessen setzte sich die Sportliche Leitung des SK Eggenburg zusammen, entschied dabei, künftig nicht mehr auf Trainer Patrick Glanz zu setzen. Bis zum Winter wird vorerst Co-Trainer Dominik Neuhold übernehmen. „Es war eine Trennung in beidseitigem Einvernehmen. Jeder hat eingesehen, dass das aktuell die beste Lösung ist“, sagt der Sportliche Leiter Sebastian Schmidt. Der sieht aber vor allem die Spieler in der Pflicht. „Das ist nur ein erster Schritt. Unsere bisherigen Ergebnisse liegen ja an der Mannschaft. Man muss sich im Winter anschauen, mit wem wir da weitermachen und mit wem nicht.“

Nicht gemeint seien hier die jungen Eggenburger Spieler hält Schmidt fest – sondern vermeintlich als Leistungsträger eingeplante Akteure. Die Leistung beim 1:2 in Herzogenburg bezeichnete Schmidt als „sehr schlecht“. Und zwar von beiden Mannschaften. „Das Spiel hatte kein 2. Landesliga-Niveau.“ Bei Eggenburg kam dann auch noch fehlendes Glück hinzu. Bei 0:0 etwa lief Rolinec alleine auf das Herzogenburger Tor zu, wurde aus Eggenburger Sicht zu Unrecht vom Schiedsrichter zurückgepfiffen. Weitere Torchancen wurden fast schon fahrlässig ausgelassen, während man durch Eigenfehler wieder Gegentreffer kassierte. Für Herzogenburg war's der erste Saisonsieg. Eggenburg ist aktuell nun sogar Tabellenletzter, weil das bisherige Schlusslicht Würmla Gmünd 2:1 besiegte. Am Sonntag empfängt der SKE Würmla. „Da müssen wir gewinnen“, hält Schmidt fest.

Patrick Glanz ist nach seinem Aus natürlich enttäuscht: „Mir liegt der Verein sehr am Herzen – vielleicht ist es daher jetzt die beste Möglichkeit, den Trainer zu wechseln. Das ist halt leichter, als jetzt auf andere Spieler zu setzen.“

„Bereit für neue Aufgabe“

Glanz sieht die bisherige Performance, die nur vier Punkte brachte, nicht nur negativ. „Wir waren auch nicht vom Glück verfolgt, haben viele Niederlagen erst in den Schlussminuten kassiert.“ Dazu kamen Verletzungssorgen, vor allem die Abwehr musste immer wieder umgebaut werden. „Wir haben zeitweise fünf Spieler gebracht, die in der Vorsaison in der Reserve spielten.“ Dass vermeintliche Leistungsträger ausgelassen haben, weiß auch Glanz: „Aufgrund der angespannten Situation war für viele halt klar, dass sie ohnehin fix spielen.“ Er hofft, bals wieder auf einer Trainerbank Platz zu nehmen. „Ich bin ab sofort bereit für eine neue Aufgabe.“