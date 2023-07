Noch ein Verteidiger für Eggenburg

Zum Transferfinale schlug Eggenburg noch einmal am Markt zu: Mit Manuel Steiner stieß noch ein Verteidiger zum Verein. Der 19-Jährige kommt von den Horn Amateuren, war zuletzt aber an Gars ausgeliehen. Für den Gebietsliga-Absteiger spulte er in der Rückrunde 13 Spiele ab, davon zwölf über die volle Distanz. Steiner ist damit nach Keeper Lukas Kucirek (Raabs), Stürmer Haris Garagic (Neusiedl/Zaya) und Verteidiger Sascha Bucher (Frauental/Steiermark) der vierte und letzte Neuzugang des SKE. Damit brachte die Übertrittszeit doch noch ein versöhnliches Ende, wie der Sportliche Leiter Sebastian Schmidt sagt. „Nach Saisonende waren wir doch etwas überrascht, dass uns einige Spieler von sich aus verlassen.“ Diese Abgänge seien nun kompensiert worden. Ein Spieler, der von Vereinsseite nicht mehr weiterverpflichtet wurde, kommt in der nächsten Saison als Gegner: Verteidiger Sebastian Bura dockte bei Gmünd an. Mit Alexander Ullrich (Retz), Fabian Maurer (Kühnring) und Simon Schön (Burgschleinitz/Straning) verließen noch drei Spieler aus der Reserve den Verein.