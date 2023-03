Gmünder starten souverän mit Derby-Sieg

Vom ungewohnten Sonntagstermin für ein Heimspiel ließ sich der SC Gmünd nicht aus der Fasson bringen, trat gegen den USC Schweiggers von Beginn weg souverän auf und feierte letztlich einen klaren 4:1-Erfolg im Derby zum Rückrundenauftakt.

Schon nach einer Viertelstunde brachte Martin Held mit einem weiten Pass Dominic Korherr ins Spiel, der über links in den Strafraum zog und gut getimed auf Frantisek Nemec zurücklegte, der einnetzte. Nur zehn Minuten später war Martin Held selbst zu Stelle, verwertete einen Lochpass von Maksym Yanchuk, der aufgrund einiger Ausfälle bei Gmünd sein Startelf-Debüt feierte.

Ausfälle belasteten Schweiggers schwerer

Prominentester Ausfall war Julian Zimmel, den eine Entzündung im Sprunggelenk noch länger außer Gefecht setzen wird. Auch Lucas Hold muss wegen eines Bänderrisses im Knöchel für etwa zwei Monate passen und kurzfristig musste noch Philipp Müller absagen, bei dem die Adduktoren-Probleme vom Herbst wieder etwas aufgebrochen sind.

Schweiggers tat sich allerdings wesentlich schwerer, Ondrej Sourek und Daniel Nespor zu ersetzen, fand auch so schlecht ins Spiel. In der ersten Hälfte stand bei der Pomassl-Elf keine wirkliche Torchance zubuche. Am nächsten kam man dem Gebälk der Grenzstädter bei einem Schuss von der Strafraum-Grenze, der allerdings weit übers Tor ging. So markierte das 2:0 der Gmünder markierte in der 26. Minute schon eine Vorentscheidung.

Ehrentreffer brachte keine Trendwende

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen wenig. Die Gäste waren zwar etwas besser im Spiel, aber weiterhin weit weg von einem Torerfolg. Der gelang wieder Gmünd. Neuzugang Deniz Obradovic schraubte den Spielstand auf 3:0 in die Höhe. Er behielt dabei in der Hektik, nachdem Torhüter Daniel Meller einen Gmünder Stürmer umgeräumt hatte, die Übersicht, schoss an den Verteidigern, die einen ersten Schuss noch abblocken konnten, vorbei ins leere Tor.

Dann schlief die sonst sehr sicher stehende Abwehr der Mrdalj-Elf bei einem Einwurf, ermöglichte Paul Almeder so den Ehrentreffer. Mehr war für die Schweiggerser aber nicht drin. Gmünd blieb die dominante Mannschaft, den Schlusspunkt setzte in der 84. Minute Nemec, der an der zweiten Stange lauerte, während eine Hereingabe von Thomas Kapeller an allen Verteidigern vorbeistreifte.

Stimmen zum Spiel:

Markus Fürlinger, Sportlicher Leiter SC Gmünd: „Es war von Beginn an eine klare Geschichte, nach dem 2:0 war es eigentlich schon gelaufen. Wir waren sehr gut im Spiel, sind offensiv sehr stark aufgetreten, haben aber auch defensiv nichts zugelassen. Schweiggers hatte neben dem Tor vielleicht eine Halbchance. Einen großen Dank muss ich an alle Helfer aussprechen, die wirklich die ganze Woche noch am Platz gearbeitet haben, dass wir heute spielen konnten.“

Highlights

Gmünd - Schweiggers 4:1 (2:0)

Sonntag, 26. März 2023, Gmünd, 248 Zuseher, SR Franz Ziernwald

Tore:

1:0 Frantisek Nemec (17.)

2:0 Martin Held (26.)

3:0 Deniz Obradovic (61.)

3:1 Paul Almeder (70.)

4:1 Frantisek Nemec (83.)

Gmünd: P. Rosenmayer, K. Slama, T. Kapeller, J. Held, D. Obradovic, M. Dürnitzhofer, F. Nemec (88. M. Dangl), M. Yanchuk (70. E. Früchtl), M. Held (89. C. Schmid), D. Korherr, S. Peterek; B. Kümmel, F. Birngruber

Trainer: Neven Mrdalj

Schweiggers: D. Meller - K. Forstner, D. Wagner (81. C. Kurz), J. Hric - D. Siedl - J. Strohmayer - D. Liebenauer, M. Brunner - J. Herzog (60. L. Kasper), B. Graussam - P. Almeder; S. Scheidl, D. Nespor, P. Bruckner

Trainer: Christoph Pomassl

Karten:

Gelb: keine bzw. David Liebenauer (22., Foul)