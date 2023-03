Schmerzhafter Auftakt

Die Gastgeber starteten mit Feldvorteilen in die Partie, Neuzugang Nakamura klopfte in Minute neun zum ersten Mal an. Die Führung gelang aber den Gästen. Ein Einwurf kam prompt zurück auf Schauer, der mit einem Flankenball über die Abwehr Schnopp auf der anderen Seite in Szene setzte. Dieser machte es Klasse und netzte zielstrebig ins rechte Eck ein (15.). "Gegen den Spielverlauf", setzte es für Unterhuber & Co einen frühen Rückschlag.

Die Latte rettet Herzogenburg

Fast wäre es noch schlimmer gekommen, doch der Fußballgott war in dieser Szene ein Stiftstädter. Nach einem Konter wurde der Ball mustergültig serviert, doch Schimany setzte diesen unmittelbar vor dem leeren Tor an die Latte. Apropos Aluminium: Kurz vor der Pause traf auf der Gegenseite Nakamura nach einem kurz abgespielten Freistoß die Stange.

Herzogenburg münzte nach dem Seitenwechsel die höheren Spielanteile schließlich auch in einen Treffer um. Für das 1:1 zeichnete der gefährlichste SCH-Akteur verantwortlich. Sukapans Ball zur Mitte wurde direkt vor die Füße von Nakamura geklärt, der Japaner verwandelte eiskalt zum Ausgleich.Unterhuber: "Wir haben verdienterweise den Ausgleich gemacht."

Bitter: Mit Müllner und Fürst mussten zwei Spieler mit einer Knieverletzung ausscheiden, Klingenbrunner traf ein Ball voll im Gesicht, für ihn ging es ebenfalls nicht weiter.

Walter Brandstätter, Coach Würmla: "Wir hätten in der ersten Hälfte mit 2:0 führen können. In Halbzeit zwei waren die Gastgeber aggressiver. Deshalb ist das Remis gerecht."

Highlights

Herzogenburg - Würmla 1:1 (0:1)

Samstag, 25. März 2023, Herzogenburg, 220 Zuseher, SR Johann Usrael

Tore:

0:1 Markus Schnopp (15.)

1:1 Yuito Nakamura (70.)

Herzogenburg: C. Streicher - F. Heiderer, N. Regojevic - T. Kitagawa - D. Surböck, N. Zivkovic - S. Yikilmaz - F. Fürst (51. C. Anyanwu) - D. Ismajli (83. D. Weixlbaum) - M. Müllner (62. Y. Sukapan), Y. Nakamura; S. Ziselsberger, F. Hameder, K. Kraus

Trainer: Marc Andre Unterhuber

Würmla: M. Heigl - P. Nussbaumer, M. Marschall, D. Rauscher - L. Klingenbrunner (26. D. Moissl) - L. Schimany (90+1. T. Thoma) - C. Lippert - M. Schnopp (68. D. Strohmayer) - F. Schauer (68. J. Sprengnagel) - F. Schreier - P. Denk; F. Weissmann, F. Pöchacker

Trainer: Walter Brandstätter

Karten:

Gelb: Nenad Regojevic (31., Foul) bzw. Lukas Schimany (48., Foul)