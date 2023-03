Seitenstetten gelingt "Derby-Revanche"

Über 600 Zuseher waren zum großen Derby, für viele Beteiligtedas Spiel des Jahres, gekommen und sollten nicht enttäuscht werden. Der USC wollte unbedingt einen Heimsieg und damit die Revanche für die Derbyniederlage im Herbst. Schon in Minute eins dann der erste Aufreger. Eine zu kurze Kopfballrückgabe der Gäste fing Jonas Gugler ab und wurde von St. Peters Schlussmann Bernhard Staudinger abgeräumt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Andreas Eder zum 1:0 für die Heimischen. Die Führung der Seitenstettner hielt aber nicht lange. In der achten Minute schon der Ausgleich für den UFC St. Peter. Max Oberforster schließt nach einem Solo zum 1:1 ab.

St. Peter in der Offensive zu harmlos

In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, wobei die Gäste sogar etwas mehr vom Spiel hatten. Doch den einzigen Treffer, der vor der Pause noch fiel, erzielten die Hausherren. Nach einer Freistoßflanke von Andreas Eder köpft Innenverteidiger Philipp Zatl zum 2:1 ein. Im zweiten Durchgang verwaltete Seitenstetten das Ergebnis, St. Peter hatte mehr vom Spiel – kam aber nicht wirklich zu echten Torchancen. Im Konter waren die Heimischen dann nochmals erfolgreich. Der eingewechselte Lukas Binder ist nach einem schnell gespielten Konter durch und erzielt per Heber das 3:1. Danach kam St. Peter nicht mehr wirklich in die Spur und somit feierte Seitenstetten einen nicht unverdienten Derbysieg.

Andreas Döcker, Sektionsleiter UFC St. Peter/Au: “Es war leider keine gute Leistung von uns und auch eine verdiente Niederlage. Bei den Gegentoren haben wir uns gar nicht gut angestellt.”

Rene Streitner, Sektionsleiter USC Seitenstetten: “Ein verdienter Derbysieg von uns. Der Start für uns war natürlich perfekt. In Summe haben wir es aber wirklich ganz gut gemacht.”

Highlights

Seitenstetten - St. Peter / Au 3:1 (2:1)

Samstag, 25. März 2023, Seitenstetten, 635 Zuseher, SR Maximilian Weiß

Tore:

1:0 Andreas Eder (3., Elfmeter)

1:1 Maximilian Oberforster (7.)

2:1 Philip Zatl (32.)

3:1 Lukas Binder (65.)

Seitenstetten: J. Eder, A. Eder (55. J. Rittmannsperger), S. Maderthaner, D. Kammerhofer, F. Oberforster, J. Gugler (78. F. Fehringer), B. Hörmann (55. M. Käfer), E. Michlmayr, M. Hausberger, P. Zatl (90+2. L. Höggerl), N. Poustka (HZ. L. Binder); J. Kleinhofer

Trainer: Peter Thaller

St. Peter / Au: B. Staudinger (HZ. S. Zwicklhuber) - F. Kohl - P. Nagelstrasser - M. Oberforster, S. Stradner - Q. Idrizaj (72. M. Albai) - C. Aigner, J. Schattleitner - J. Martinovic - M. Tanzer - J. Gerg (62. E. Kaufmann); J. Haneder, N. Pummer, F. Hirtenlehner

Trainer: Günter Zach