Wieselburg bereit für das große Derby

Wieselburg ist bereit für das Derby in Ybbs. Für das Spitzenspiel in Ybbs ist die Mannschaft von Rudi Vogel "ready". Gegen Rabenstein gelang ein 3:0-Sieg, der über weite Strecken ungefährdet war. Bis zum ersten Treffer dauerte es zwar lange, aber dann lief der SCW-Motor. Bis dahin gab es viele Zweikämpfe und wenig spielerische Elemente. In der 36. Minute dann aber die Führung. Nach einem Foul an Hiesberger gibt es Elfmeter, den Torjäger Gabriel Hinterberger souverän verwertet zum 1:0. Noch vor der Pause dann das 2:0. Nach einer einstudierten Eckballvariante ist David Zefi per Kopf zur Stelle und trifft zum 2:0.

Rabenstein ohne Chance

Mit der 2:0-Führung im zweiten Durchgang ließ Wieselburg dann kaum noch etwas zu. Die Braustdäter ließen Ball und Gegner laufen - Rabenstein blieb über 90 Minuten ohne echte Torchance. "Über 90 Minuten gesehen hat es gepasst. Vor allem im zweiten Durchgang waren wir richtig gut in der Partie und hätten den Sack auch schon viel früher zumachen können", erklärt Wieselburgs Coach Rudolf Vogel. Das Spiel komplett entschied erst Hinterberger, der nach toller Vorarbeit des eingewechselten Clemens Heindl, zum 3:0 traf in der 88. Minute. Somit ist Wieselburg bereit für das Derby in Ybbs am kommenden Wochenende.

Rabenstein hat sich den Auftakt hingegen anders vorgestellt. "Bis zum 1:0 haben wir das Spiel kontrolliert. Bitter, dass du aus zwei Standardsituationen die Tore kriegst. Es wäre viel mehr drinnen gewesen", resümierte Trainer Andreas Gutlederer.

Highlights

Wieselburg - Rabenstein 3:0 (2:0)

Samstag, 25. März 2023, Wieselburg, 200 Zuseher, SR Georg Harrer

Tore:

1:0 Gabriel Hinterberger (36., Elfmeter)

2:0 David Zefi (44.)

3:0 Gabriel Hinterberger (88.)

Wieselburg: D. Gottsmann - T. Salata - P. Wurzer (80. R. Wurzer), F. Faletar (90. F. Leitner), R. Wurzer, D. Zefi (90. J. Pilz) - A. Schluder, A. Hiesberger (49. C. Heindl) - F. Heigl (HZ. L. Biber), G. Hinterberger - T. Saffertmüller; F. Pilz

Trainer: Rudolf Vogel

Rabenstein: M. Traby - E. Ücüncü - P. Gruber, R. Arvensis - R. Gruberbauer - T. Gugler (62. M. Grünbichler) - F. Lick - V. Hörmann - C. Paul - F. Rusch, M. Pieber (77. T. Habertheuer); M. Rajkovic, M. Todt, L. Oberleitner

Trainer: Andreas Gutlederer

Karten:

Gelb: Florian Mathias Heigl (20., Unsportl.), Gabriel Hinterberger (38., Unsportl.) bzw. Cristian-Vasile Paul (27., Unsportl.), Florian Lick (34., Unsportl.), Tobias Gugler (35., Unsportl.), Andreas Gutlederer (78., Kritik)