Ybbs jubelt bei erstarkten Amaliendorfern

Das Geburtstagsgeschenk für Bruno Meyer musste am Samstag auf nach dem Spiel verschoben werden. Der Trainer des SC Amaliendorf sah zwar eine gute Vorstellung seiner Mannschaft gegen Tabellenführer ASK Ybbs, am Ende stand jedoch eine 0:3-Klatsche auf der Anzeigentafel. Das Schlusslicht muss also weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Der wäre nach der Papierform gegen Ybbs eine Riesenüberraschung gewesen. Aber im Fußball rennt eben nicht immer alles nach der Papierform ab. Die Amaliendorfer erwischten nach schwierigen letzten Wochen der Vorbereitung einen guten Start in die Partie, agierten robust und körperbetont und ließen so nur wenig Chancen für die Gäste zu.

Umstrittener Elfer brachte Ybbs auf Kurs

Aufgrund der von Trainer Bruno Meyer schon im Vorfeld angekündigten defensiven Spielweise kam allerdings auch der SCA selbst kaum zu Tormöglichkeiten, war am ehesten noch im Konter gefährlich. Daniel Meyer etwa suchte bei einem solchen einmal den Abschluss zu überhastet, ein anderes Mal fand eine gefährliche Hereingabe des Flügelspielers keinen Abnehmer.

Dass die Donaustädter dennoch als Führende in die Pause gingen, lag an einem Elfmeter in der 26. Minute. Amaliendorfs Neo-Abwehrchef Pavel Cmovs fing einen Pass in den Strafraum ab und schlug den Ball aus der Gefahrenzone. Dabei erwischte er auch einen heranstürmenden Ybbser an der Wade. Genug für Schiedsrichter Valentin Zehrer, um auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Dominik Aigner verwandelte den Strafstoß sicher.

Nach der Pause kam Pfeffer in die Partie

Nach der Pause nahm die Partie Fahrt auf. Einerseits suchten die Heimischen ihr Heil nun doch etwas mehr in der Offensive. Andererseits wollten auch die Ybbser zeigen, dass sie mehr drauf haben, als sie in der ersten Hälfte gezeigt hatten.

So ging es gleich mit einer Riesen-Ausgleichschance für Istvan Varga los, die ein Gästeverteidiger noch gerade so neben das Tor spitzelte. Auf der anderen Seite klatschte ein abgefälschter Schuss an die Stange. Und dann nahm auch der neue Amaliendorfer Martin Nespor Maß - sein Schuss ging an die Querlatte, pendelte von dort wieder ins Spielfeld zurück.

Aufs Laufduell verzichtet, 0:2 verschuldet

Eine Viertelstunde vor Ultimo gab es dann für die Waldviertler den nächsten - selbstverschuldeten - Nackenschlag. Bei einem Konter verzichtete der nur wenige Minuten zuvor für den gelb-rot-gefährdeten Yorick Groll ins Spiel gekommene Alexander Nöbauer darauf, ins Laufduell mit seinem Gegenspieler zu gehen. Eine freie Bahn, die sich Manuel Leitgeb nicht entgehen ließ. Das 0:2 bedeutete die Vorentscheidung.

Amaliendorf warf jetzt noch einmal alles nach vorne, kam aber nicht mehr zum Erfolg. Im Gegenteil: Im Kopf schon mehr in der Offensive behaftet fingen sich die Heimischen fünf Minuten vor Schluss auch noch das 0:3 ein. Innenverteidiger Roman Turek zog bei einem hohen Ball in den Strafraum den Kopf ein, der dahinter stehende Cmovs erreichte das Spielgerät nicht. So kam Christian Hackl an den Ball, scheiterte erst zwar im Duell mit Torhüter Joso Kobas, traf aber im Nachschuss.

Stimmen zum Spiel:

Michael Pichler, Sektionsleiter, SC Amaliendorf: „Das Spiel war eigentlich ziemlich ausgeglichen, das 0:3 auf jeden Fall zu hoch. Aber wenn du in der Tabelle hinten drin bist, verlierst du solche Spiele. Dann wird gegen dich so ein Elfer gepfiffen. Den gibt von zehn Schiedsrichtern vielleicht einer. Unsere Leistung war wirklich annehmbar, ein 1:1 wäre gerecht gewesen. Aber von der guten Leistung kannst du dir halt auch nix kaufen. Wir müssen endlich gewinnen!“

Christian Haabs, Trainer, ASK Ybbs: "Es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Wir haben mehr vom Spiel gehabt. (...) Ich war sehr zufrieden, weil der Gegner nicht so einfach zu bespielen ist, massiv stärker ist als im Herbst und vor allem vorn sehr kopfballstark ist. Da kann immer etwas passieren, aber wir waren sehr konsequent - das hat sehr gut gepasst."

Highlights

Amaliendorf - Ybbs 0:3 (0:1)

Samstag, 25. März 2023, Amaliendorf, 130 Zuseher, SR Valentin Zehrer

Tore:

0:1 Dominik Aigner (26., Elfmeter)

0:2 Manuel Leitgeb (74.)

0:3 Christian Hackl (85.)

Amaliendorf: K. Joso, C. Brunner, R. Turek, P. Millner, P. Cmovs, A. Vidovic, M. Nespor, Y. Groll (67. A. Nöbauer), T. Masch, I. Varga (84. M. Fuger), D. Meyer; D. Haider, D. Flöck, M. Zahradnik, T. Bieringer

Trainer: Bruno Meyer

Ybbs: S. Mitmasser - T. Kaminger, F. Holzer, R. Kaminger - D. Aigner - M. Dragodan (57. B. Udovcic) - A. Dronca (83. M. Holzer) - M. Wurm - M. Leitgeb - D. Pudelko - C. Hackl (87. B. Aydin); M. Knezevic, S. Strohner, D. Streisselberger

Trainer: Christian Haabs

Karten:

Gelb: Yorick Groll (22., Foul), Antonio Vidovic (28., Unsportl.) bzw. Christian Haabs (45+1., Kritik)