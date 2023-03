Youngster dreht Partie

Zum Auftakt der Rückrunde wollten, die vor heimischem Publikum noch ungeschlagenen Rohrendorfer, ihren Lauf in der Moser Medical Arena gegen Purgstall fortsetzen. Die Gäste agierten von Beginn an aus einer sehr kompakten Defensive. Rohrendorf machte jedoch das Spiel und hatte in der ersten Hälfte auch die besseren Chancen. Mittelfeldmotor Patrick Pfaller scheiterte einmal am Aluminium. Auch Stürmer Fabian Polland kam zu zwei aussichtsreichen Torchancen, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen.

Kontertor sorgt für die Führung

In der 54. Spielminute sahen die 220 Zuschauer dann den ersten Treffer in der Partie. Nach einem Ballgewinn schalteten die Gäste schnell um und spielten den Konter erfolgreich zu Ende. Florian Reiter brachte Purgstall in Führung. Nach dem Rückstand agierten die Heimischen noch offensiver, dadurch kamen die Gäste auch zu mehreren Chancen. Rohrendorf-Torhüter Michael Steinschaden konnte die Kerzig-Elf mit seinen starken Paraden noch im Spiel halten.

Kalchhauser sorgt für die Wende

Sechs Minuten vor dem Ende durften auch die Rohrendorfer ihren ersten Treffer bejubeln. Nach einem Stanglpass von Fabian Polland traf der eingewechselte Edgar Kalchhauser zum verdienten 1:1. Der Jungspund legte in der vierten Minute der Nachspielzeit noch einen Treffer nach. Den Abschluss von Stürmer Michael Wildpert konnte Purgstall-Goalie Lukas Fallmann noch parieren, im Nachschuss von Kalchhauser war aber auch er chancenlos.

Die Stimmen zum Spiel

Rohrendorf-Trainer Stefan Kerzig: „Purgstall ist sehr kompakt aufgetreten und hat uns das Leben schwer gemacht. Nach dem 1:0 Rückstand hätte ich nicht mehr gedacht, dass wir als Gewinner vom Platz gehen.“

Highlights

Rohrendorf - Purgstall 2:1 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Rohrendorf, 220 Zuseher, SR Sebastian Reiss

Tore:

0:1 Florian Reiter (54.)

1:1 Edgar Kalchhauser (84.)

2:1 Edgar Kalchhauser (94.)

Rohrendorf: M. Steinschaden, T. Dragan (72. B. Skorsch), D. Zottl, M. Wildpert, A. Bogner (82. B. Stierschneider), L. Hahn, J. Geppner (79. E. Kalchhauser), J. Sacher, P. Pfaller, M. Walzer, F. Polland; M. Wögrath, E. Reiter, T. Walzer

Trainer: Stefan Kerzig

Purgstall: L. Fallmann, M. Mistelbauer, L. Wöran, K. Obermayr, F. Koppensteiner, A. Obermayr, M. Hofmarcher, C. Scharner (86. R. Zeller), M. Vorderbrunner, F. Reiter (66. Ö. Dinc), B. Schiefer (82. E. Schragl); S. Loibl, B. Özkan, C. Steinwander

Trainer: Hans Jürgen Moser

Karten:

Gelb: Andreas Bogner (55., Unsportl.), Michael Walzer (75., Foul), Michael Wildpert (87., Foul), Benedikt Stierschneider (89., Foul), Moritz Wögrath (90+5., sonst.) bzw. Michael Mistelbauer (35., Foul), Lukas Wöran (56., Unsportl.), Florian Koppensteiner (96., Foul)

Gelb-Rot: Andreas Bogner (90+5., sonst.) bzw. keine