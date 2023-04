St. Peter schießt Amaliendorf ab

Werbung

St. Peter/Au - Amaliendorf 7:0. Nach dem verpatzten Rückrundenstart mit einer bitteren Derbyniederlage beim Rivalen aus Seitenstetten wollte St. Peter zuhause gegen den Tabellenletzten aus Amaliendorf wieder in die Spur kommen und einen Sieg einfahren. Und das gelang auch. Von Beginn an waren die Heimischen, bei denen der im Derby angeschlagene Stamm-Keeper Bernhard Staudinger wieder mit dabei war, das spielbestimmende Team. Den ersten Treffer des Tages erzielte nach etwa 20 Minuten Markus Tanzer. Danach traf Stefan Stradner in der 37. Minute zum 2:0. Davor und danach hatte Stradner auch zwei bis drei weitere Top-Chancen, die aber ungenutzt blieben. So ging es mit 2:0 in die Kabinen.

Nach der Pause kamen die Gäste etwas auf, witterten ihre Chance noch ranzukommen, blieben aber insgesamt zu harmlos. Die Gastgeber dagegen sorgten mit dem 3:0 in der 66. Minute durch Paul Naglestrasser für eine Vorentscheidung. In der Folge legten die Heimischen dann gleich einige Tore nach. In der 69. Minute erzielte der für den verletzten Christian Aigner eingewechselte Matthias Schwaiger das 4:0 und nur eine Minute später legte Stefan Stradner mit dem 5:0 und seinem zweiten Treffer des Tages nach. In der 76. Minute erzielte St. Peters Spielmacher Qerim Idrizaj noch das 6:0 und den Schlusspunkt mit dem 7:0 in der 80. Minute fixierte dann der an diesem Tag ganz starke Jan Gerg.

Andreas Döcker, Sektionsleiter, UFC St. Peter/Au: “Ein verdienter Sieg für uns und eine gute Leistung, so wie wir uns das erhofft haben. Amaliendorf wollte i

Tore: Heim Jan Gerg (80.), Heim Qerim Idrizaj (76.), Heim Paul Nagelstrasser (66.), Heim Matthias Schwaiger (69.), Heim Stefan Stradner (37.), Heim Stefan Stradner (70.), Heim Markus Tanzer (21.)

St. Peter / Au: Bernhard Staudinger, Fabian Kohl, Paul Nagelstrasser, Maximilian Oberforster, Stefan Stradner, Qerim Idrizaj, Christian Aigner, Julian Schattleitner, Josip Martinovic, Markus Tanzer, Jan Gerg, Simon Zwicklhuber, Julian Haneder, Michael Albai, Matthias Schwaiger, Fabian Hirtenlehner, Alexander Leutgeb, Matthias Schwaiger (54. statt Christian Aigner), Michael Albai (72. statt Maximilian Oberforster), Fabian Hirtenlehner (79. statt Stefan Stradner), Alexander Leutgeb (79. statt Qerim Idrizaj)

Amaliendorf: Dominik Haider, Christian Brunner, Roman Turek, Pavel Cmovs, Michael Fuger, Antonio Vidovic, Martin Nespor, Yorick Groll, Dominik Flöck, Thomas Masch, Istvan Varga, Lorenz Kasparek, Philipp Millner, Marcel Zahradnik, Alexander Nöbauer, Tobias Bieringer, Philipp Millner (60. statt Michael Fuger), Alexander Nöbauer (74. statt Yorick Groll)

Karten: Yorick Groll (65. Gelb Foul)