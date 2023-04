Leitgeb schießt Ybbs zu Sieg im Spitzenspiel

St. Peter/Au - Ybbs 1:2. Das absolute Spitzenspiel der 2. Landesliga West stieg am frühen Freitagabend um 18 Uhr in St. Peter. Der Tabellenzweite St. Peter/Au forderte den Tabellenführer aus Ybbs. Ein Spiel weniger und einen Punkt Vorsprung hatte Ybbs vor der Partie – mit einem Sieg könnten die Donaustädter davonziehen. Bei St. Peter waren die zuletzt gesperrten Qerim Idrizaj und Josip Martinovic wieder dabei, dafür fehlten Fabian Kohl, Elias Kaufmann und Christian Aigner. Bei den Gästen musste Stammkeeper Stefan Mitmasser (gesperrt) passen und auch die Defensivspieler David Pudelko, Thomas Kaminger und Stefan Strohner waren nicht mit dabei. Von Beginn an war dann zu sehen, dass es zwar um viel, aber auch, dass es kein besonderer “Leckerbissen” werden würde. Die erste Großchance der Partie war ein abgefälschter Schuss von Josip Martinovic, der an der Latte landete – den Abstauber konnte Stefan Stradner nicht im Tor unterbringen.

In der 35. Minute gingen die Heimischen dann vor fast 500 Zusehern in Führung. Nach Zuspiel von Stefan Stradner hatte Jan Gerg Platz auf der linken Seite und trifft ins lange Eck zum 1:0. Doch nur zwei Minuten später der Ausgleich für die Gäste aus der Donaustadt. Manuel Leitgeb war zur Stelle. Vor dem Tor gab es eine “strittige Szene” - Mario Dragodan soll ein Stürmerfoul begangen haben, das aber nicht geahndet wurde. Mit 1:1 ging es in die Pause. Aus dieser kamen die Gäste dann aber viel besser raus und nach wenigen Minuten in Halbzeit zwei stand es schon 2:1 für Ybbs. Erneut war es Manuel Leitgeb, der nach einem “Stangler” nach einem schnell abgespielten Freistoß, zur Gäste-Führung traf. In der Folge brauchte St. Peter etwas, um sich vom Gegentreffer zu erholen, hatte auch Glück nicht noch das 1:3 zu kassieren, kam dann aber nochmal auf. Stefan Stradner und Max Oberforster hatten die Chance auf den Ausgleich, konnten diese aber nicht nutzen. Mit dem Sieg eilt Ybbs im Titelkampf nun davon.

Manuel Leitgeb war mit seinen zwei Treffern der Matchwinner des ASK Ybbs. Foto: NÖN, Raimund Bauer

Andreas Döcker, Sektionsleiter, UFC St. Peter/Au: “Meiner Meinung nach wäre heute ein Unentschieden gerechter gewesen, aber es ist eben nicht so. Die Chancen dazu hätten wir sicher gehabt.”

Highlights

UFC MÖBEL POLT ST. PETER/AU - ASK BAU PÖCHHACKER YBBS 1:2 (1:1).

Torfolge: 1:0 (35.) Gerg, 1:1 (37.) Leitgeb, 1:2 (47.) Leitgeb

Karten: Nagelstrasser (79., Gelbe Karte Foul), Schattleitner (69., Gelbe Karte Unsportl.), Idrizaj (85., Gelbe Karte Foul), Oberforster (81., Gelbe Karte Foul)Streisselberger (83., Gelbe Karte Foul), Aydin (60., Gelbe Karte Unsportl.), Dragodan (90+1., Gelbe Karte Kritik)

St. Peter / Au: Schattleitner, Schatz, Stradner, Oberforster, Idrizaj, Martinovic, Staudinger, Tanzer, Schwaiger (80. Albai), Nagelstrasser, Gerg

Ybbs: Holzer Fabian Marcel, Hackl (76. Udovcic), Kaminger, Knezevic, Aydin (65. Acer), Aigner, Leitgeb (80. Streisselberger), Dronca, Wurm, Holzer Matteo, Dragodan

450 Zuschauer, Schiedsrichter: Thomas Willhalm