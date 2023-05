Stradner-Goldtor bringt „müden“ Sieg

St. Peter/Au - Schweiggers 1:0. Nach der bitteren 2:1-Niederlage im Spitzenspiel gegen Leader Ybbs ging es für St. Peter im nächsten Heimspiel den Nachtrag gegen Schweiggers. Gegen den Tabellenvorletzten aus dem Waldviertel wollte der UFC natürlich, nach zwei Tagen Pause, einen vollen Erfolg. Der gegen Ybbs gesperrte Fabian Kohl war dabei wieder mit an Bord. Die Gäste kamen mit einem 1:1-Unentschieden aus der Partie auswärts in Purgstall nach St. Peter, durchaus also mit Selbstvertrauen. Dazu brauchen die Gäste jeden Punkt im Abstiegskampf. Von Beginn zeichnete sich dann ab, was es für ein Spiel werden würde. Schweiggers stand tief und kompakt, attackierte erst auf Höhe der Mittellinie.

St. Peter, etwas müde vom schweren Spiel gegen Ybbs, fehlte die Spritzigkeit. Bis zum ersten Treffer (der auch der einzige des Tages bleiben sollte) mussten die Zuseher fast eine halbe Stunde warten. Stefan Stradner nutzte einen Fehler des Gäste-Keepers aus und traf zum 1:0. Im zweiten Durchgang versäumten es die Hausherren bei Chancen von Jan Gerg, Stefan Stradner aus kurzer Distanz und Josip Martinovic per Kopf für die frühere Entscheidung zu sorgen. Schweiggers wachte zwar erst in den letzten Minuten auf, dennoch war die Führung der Heimischen eben dünn, wurde aber über die Zeit gebracht.

Andreas Döcker, Setkionsleiter, UFC St. Peter/Au: “Ein verdienter Sieg für uns. Wir hatten viel mehr vom Spiel und eigentlich defensiv überhaupt nichts zugelassen. Vorne hätten wir uns das Leben einfacher machen können, wenn wir früher den Sack zumachen.”

Tor: 1:0 (28.) Stradner

Karten: Nagelstrasser (44., Gelbe Karte Foul)

St. Peter / Au: Staudinger, Stradner, Martinovic (80. Leutgeb), Schatz, Schattleitner, Kohl, Idrizaj (86. Hirtenlehner), Gerg, Tanzer, Weißinger (78. Kogler), Nagelstrasser

Schweiggers: Brunner, Wagner, Liebenauer, Meller, Strohmayer, Hric, Almeder, Steininger, Waldhäusl (80. Weiland), Kasper, Siedl

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Gheorghe Adrian Enachi