Noch die Kurve gekratzt

Keine einfache Zeit durchlebten Rabenstein und Herzogenburg. Beide verjagten das Abstiegsgespenst erst im Saisonfinish.

Notbremse. Herzogenburg trennte sich nach zwölf Runden von Trainer Günter Mayer, der erst im Sommer zum SC gewechselt war. Seine Bilanz: Elf Punkte. Zu wenig, nach Rang sieben und 36 Zählern in der Vorsaison. Marc Andre Unterhuber trat die Nachfolge an.

Aderlass. Zur Winterpause musste Rabenstein mit Patrik Chrenko (zu Landesligist Rohrbach) einen wichtigen Spieler ziehen lassen, fand mit Allrounder Arvensis aber einen guten Ersatz. Der großgewachsene Slowake war ein Grund, weshalb die Raben ihre Defensive im Frühjahr stabilisierten. Herzogenburg verlor mit Kocbay seinen Abwehrchef, schaffte es aber mit vereinten Kräften hinten dicht zu machen.

Verletzungsteufel. Die Raben hatten wieder einmal mit argen Verletzungsproblemen zu kämpfen. „So wie immer“, sind die Pielachtaler um den sportlichen Leiter Peter Pfeifer, schon leidgeprüft. Lick, Gruberbauer, Paul, Lapiere, Gugler, Lechner, Todt – die Liste der Langzeitverletzten ist schier endlos. Hasenzagl und Veitinger kamen gar nicht mehr zurück. „Es war durchwachsen und schwierig“, fand der scheidende Trainer Andreas Gutlederer.

Flügelflitzer. Florian Rusch und Markus Grünbichler machten für die Raben auf den Außenbahnen mächtig Betrieb und führen mit acht bzw. sechs Treffern die interne Torschützenliste an. Grünbichler explodierte förmlich im Frühjahr und entwickelte sich zum Mann für die wichtigen Tore. Gutlederer bringt aus bei den beiden Stützen auf den Punkt: „Top!“

Der Schlüssel. Im Basketball gewinnt die Defensive Meisterschaften, hier sicherte sie den Klassenerhalt. Rabenstein kassierte im Herbst 29 Gegentore, im Frühjahr waren es nur mehr 18. Beim SCH waren es in der Hinrunde 32, in der Rückrunde nur mehr 23. „Wir waren gegenüber dem ersten Halbjahr kompakter und organisierter“, so Unterhuber mit Blick in den Rückspiegel. Mit Traby und Streicher waren die Keeper der erhoffte Rückhalt.

Erfolgscoach Andreas Grutlederer wurde nach sechs Jahren beim SC Rabenstein im Pielachtal würdevoll verabschiedet. Er wechselt ins Waldviertel nach Schrems. Foto: Franz Reisenhofer

Ruhe bewahrt. Nach dem furiosen fünften Rang reichte es für Rabenstein dieses Mal „nur“ zu Rang zehn. Der traditionell ausgerufene einstellige Tabellenplatz wurde knapp verfehlt. Kein Grund, Trübsal zu blasen. „Wir sind voll zufrieden. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, resümierte Pfeifer. In der Rückrunde wurden die Pielachtaler Achte. Dadurch war der Abstiegsplatz zwölf Punkte entfernt. „Wir haben es locker geschafft“, so Gutlederer, der einmal mehr den Zusammenhalt hervorhob.

Langes Bangen. Herzogenburg lief als Zwölfter ins Ziel, hatte bis zum vorletzten Spieltag mit dem Abstieg zu tun. „Irgendwann wird es sich nicht mehr ausgehen“, mahnt der sportliche Leiter, Wolfgang Eder. Unterhuber sah während seiner Amtszeit (elf Punkte, Platz elf in der Rückrunde) „mehr Licht als Schatten“. Klar ist: „Wir müssen an der Offensive arbeiten.“ Yikilmaz (mit elf Toren bester SC-Torschütze und mit dem einzigen Viererpack in der Saison) war zu oft Alleinunterhalter. Der zweitbeste Schütze (Zivkovic) hat dreimal getroffen ... Im Frühjahr gab es nur zehnmal SCH-Torjubel.