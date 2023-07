Ärger bei Gottsdorf nach Test gegen Ybbs

Die Vorfreude war schon groß gewesen: Gottsdorf hat sich im Sommer verstärkt, will in der kommenden Saison angreifen. Und was gibt's da Besseres als ein Duell gegen den Titelanwärter der 2. Landesliga West, Ybbs. Gottsdorf lieferte sogar ein Torfeuerwerk: Dank Stefan Sailer (4), Stefan Holzer (2), Patrik Carnota, Timon Kefer und Fabian Stadler gewann der SVG 9:1. Die Partie im Rahmen des Sportfestes in Hofamt Priel verlief aber trotzdem nicht nach Gottsdorfer Wunsch.

Denn Ybbs bestritt praktisch zeitgleich auch ein Testspiel bei Gebietsliga-Aufsteiger Waidhofen/Ybbs, trat gegen Gottsdorf aber nicht wie erwartet mit einer gemischten Mannschaft an.

„In unserer derzeitigen Situation sind wir doch etwas enttäuscht, dass wir 'nur' gegen die Reserve von Ybbs gespielt haben. Gegen die Kampfmannschaft wären wir ganz anders gefordert worden. Unsere Leistung hat aber schon sehr gut gepasst“, erklärt Gottsdorfs Sektionsleiter Robert Landstetter.

In dieselbe Kerbe schlug SVG-Obmann Günter Rosenegger: „Wir waren schon sehr verärgert, dass Ybbs nur mit der reinen U23-Mannschaft gekommen ist. Ich denke, wir hätten auch für die Kampfmannschaft des ASK einen guten Testgegner abgegeben. Der Termin für das Testspiel-Derby ist schon seit Langem bekannt und seit über 20 Jahren Tradition. Mich hat es nicht gewundert, dass auch einige Ybbser Zuschauer enttäuscht waren.“

Angesprochen auf die Kritik verweist ASK-Trainer Christian Haabs auf die angespannte Personalsituation: Mit Robert und Thomas Kaminger, Benjamin Rass, Stefan Strohner und Fabian Holzer fehlten fünf Stammkräfte. „Es ist schwierig. Wenn ein Spiel im Mai ausgemacht wird, kann ich nicht antizipieren, wer Ende Juli auf Urlaub ist“, erklärt Haabs. Dass in Waidhofen eine stärkere Ybbser Mannschaft am Platz stand, will Haabs so nicht gelten lassen: „Wir sind mit elf Feldspielern nach Waidhofen gefahren — was soll ich da tauschen?“ Und darin, dass die Partien parallel angesetzt waren, sieht Haabs kein Problem: „Weil es sich normal (ohne die Ausfälle; Anm.) locker ausgeht.“

Pleite trotz Chancenflut in Waidhofen

In Waidhofen unterlag die ASK-Truppe 1:2, wobei Ybbs klar den Ton angab, der neue Stürmer Viktor Vondryska zweimal die Stange traf, Dominik Aigner einmal, Christian Hackl einen Elfmeter vergab und der ASK noch zu etlichen weiteren Topchancen kam. Nur Matthias Wurm war erfolgreich. So bedeutete ein Eckball in der Schlussminute noch den Waidhofner Sieg. „Wir haben gut gespielt, haben uns extrem viele Chancen erarbeitet. Aber Waidhofen ist eine gute Mannschaft — sie werden eine gute Rolle in der Gebietsliga spielen“, resümiert Haabs.Klarer Sieg unter der Woche gegen LangenlebarnAm Dienstag zuvor hatten sich die Ybbser mit dem 2.-Landesliga-Ost-Verein Langenlebarn gemessen, und da fehlten gleich acht Stammspieler. Der ASK präsentierte sich trotzdem stark, gewann 5:1. Der neue Stürmer Viktor Vondryska erzielte die ersten beiden Tore und legte das dritte durch Bedirhan Aydin auf. Erfreulich waren zudem die Debüttreffer für Fabian Kamleithner und David Kopatz. „Die Burschen haben das sehr gut gemacht“, lobt Haabs das Team. Am Dienstag (nach Redaktionsschluss) gastierte der ASK bei St. Peter/Au.