„Laissez faire“: so geht es nicht

War schon die erste Hälfte im Heimspiel gegen Lilienfeld ein „No-Go“, so boten die Burschen des SV Würmla diesmal über weite Strecken des Spiels in Eggenburg eine ähnliche Darbietung. „Wir waren viel zu überheblich, da führst Du 1:0 musst das 2:0 machen - aber das passierte alles ohne Nachdruck“, monierte nach dem Spiel Brandstätter.

Es kam, wie fast immer in so Spielen, die Quittung. Nach etwas mehr als einer halben Stunde brachte Rolinec Eggenburg zurück ins Spiel. Ein glücklicher Ausgleich, doch auch der Passivität und Nachlässigkeit Würmlas geschuldet. Dennoch hätte das Match wieder zugunsten der Brandstätter-Elf kippen müssen, doch stattdessen kassierten die Gäste einen Slap-Stick-Treffer. Keeper Weissmann übte sich als „Messi für Arme“ und wollte Rolinec „ausdribbeln“ - der Legionär nahm das Geschenk dankend an. Somit stand es 2:1 für die Hausherren, doch auch gegen Ende des Spiels hatte Würmla die Chance auf den Ausgleich. Da brachte Luki Klingenbrunner das Kunststück zuwege, den Ball aus fünf Meter über das leere Tor zu bugsieren. Das 3:1 durch Rolinec war dann nur mehr Draufgabe.

Brandstätter ärgerte sich gar nicht so sehr über die Chancenverwertung, als über das Auftreten seines Teams: „Wenn wir glauben, wir können mit 70-80 Prozent spielen, dann haben wir uns geschnitten. Wir waren nicht voll bei der Sache - dann passieren halt so Dinge wie vor dem 2:1 für die Hausherren.

Im letzten Heimspiel gegen Rohrendorf soll sich nun die Mannschaft rehabilitieren. Vielleicht ist die gewünschte Rangverbesserung noch möglich. Mit dieser Darbietung in Eggenburg hat sich Würmla ins eigene Fleisch geschnitten.