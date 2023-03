Nach Schock aus der Spur

Sicher hat man beim SV Würmla mit einem Derbysieg in Herzogenburg spekuliert. Es wurde eine Punkteteilung. Daher spricht Würmla-Coach Walter Brandstätter von „zwei verlorenen Punkten“. Vor allem in der ersten Hälfte hätte Würmla den „Sack zumachen können“, da wären die defensiven Gastgeber durchaus zu knacken gewesen.

„Markus Schnopp hat mit dem 0:1 die Türe für uns weit aufgestoßen, doch wir haben es in Hälfte eins verabsäumt nachzulegen. Von den Gastgebern kam da nicht viel, bis auf eine Chance im Finish der ersten Hälfte. Schade, da hätten wir höher führen müssen.“ Was noch schwerwiegender wirkte, war die Verletzung von Mittelfeld-Ass Luki Klingenbrunner. Er musste bereits nach 25 Minuten das Feld verlassen. „Das hat natürlich unsere Dynamik im Mittelfeld gehemmt. Lukas war einer der Motoren bis zu diesem Zeitpunkt.“

Er zog sich eine Kopfverletzung zu, ging nach dem Spiel sogar zur Beobachtung ins Krankenhaus. „Verdacht auf eine leichte Gehirnerschütterung. Wir hoffen natürlich, dass er so bald wie möglich wieder einsteigen kann“, so Brandstätter. Die größte Gelegenheit noch vor der Pause fand Schimany vor - er knallte den Ball aber ans Gebälk!

Härtere Gangart in zweiter Halbzeit

In Hälfte zwei wurde die Gangart der Gastgeber härter. Es entwickelte sich kaum Spielfluss. „Das kam natürlich unserem Team nicht entgegen.“ Herzogenburg wurde immer aggressiver, und aus einem der wenigen Situationen für die Stiftsstädter entsprang das 1:1 (69.).Würmla drückte zwar nochmal aufs Tempo, doch die Herzogenburger wehrten sich mit aller Vehemenz gegen die Niederlage. „Wir ließen uns aber auch zu sehr den Spielstil der Heimischen aufzwingen. So gesehen war dann das Remis leistungsgerecht. Dennoch will ich dem Team keine Vorwürfe machen. Es erwartet uns im Heimspiel mit Seitenstetten eine ähnliche kampfbetonte Partie. Da müssen wir dagegenhalten.“ Das Spiel gegen die Mostviertler war im Herbst ein ziemlich robustes Match, garniert mit einigen Härteeinlagen. Würmla muss sich auf ein kampfbetontes Spiel einstellen. Ein heißer Fight ist garantiert.