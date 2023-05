Unglückliche Niederlage gegen Wieselburg

Dem „Shut-out“ in Purgstall folgte eine 1:3-Heimniederlage gegen Wieselburg. Doch dieses Spiel hätte auch in die andere Richtung tendieren können. „Der Schiedsrichter war uns nicht wohlgesonnen“, ärgerte sich der sportliche Leiter Michael Rauscher nach dem Spiel gegen die Mostviertler Titelkandidaten. Er monierte alle drei Treffer der Gäste als „irregulär“: das 0:1 eine Abseitsstellung, dem 1:2 war ein Foul an Schauer vorangegangen und der Elfer zum 1:3 ein „Scherz“.

Fakt ist: Würmla hielt auch gegen Wieselburg über weite Strecken sehr gut mit, wenn man nicht sogar dieses Spiel gewinnen hätte können. So musste man die Segel streichen. Natürlich ist das kein Beinbruch, dennoch ärgerte man sich über diese Niederlage, sie war nicht verdient.

Würmla spielt eine glänzende Rückrunde

Der SVW spielt eine glänzende Rückrunde. Selbst Titelkandidaten wie Wieselburg wissen um die Stärken der Tullnerfelder, die eher defensive Spielweise der Mostviertler bezeugte dies auch. „Natürlich haben wir in diesem Spiel auch unsere Defizite aufblitzen lassen, die Chancenverwertung war leider nicht gut. Wir hätten zur Pause führen können, wenn nicht müssen“, meinte Rauscher. Doch das Leben im Konjunktiv gilt erst recht im Fußball nicht. Hier werden kleine Fehler bitter bestraft, wenn auch in diesem Spiel die gnadenlose Effizienz der Wieselburger den Ausschlag gab. Gabriel Hinterberger ist eben ein Unterschiedsspieler bei den Gästen. Würmla hätte natürlich heute gerne dem Favoriten ein Bein gestellt, doch das verhinderte zum Teil auch der Schiri. Tore erzielen kann aber auch der Unparteiische nicht, das sollten die „Striker“ von Würmla schon selbst erledigen. Da hatten aber Denk und Co das Visier zu schlecht eingestellt. Selbst der einzige Treffer der Heimischen war Slap-Stick - Dominic Rauscher verwertete im „zweiten Bildungsweg“ nach einem abgewehrten Penalty nach einer Flanke per Kopf!