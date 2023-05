„Wir haben uns nicht belohnt“

Die Brandstätter-Elf blieb weiterhin auswärts ungeschlagen. In Gmünd hielt man den „Kasten sauber“. Doch es wäre mehr als ein 0:0 drinnen gewesen. Schon nach zehn Minuten kam Patrick Denk (nach Zuspiel von Markus Schnopp) in eine aussichtsreiche Schußposition, aber der Keeper wehrte zur Ecke ab. Danach versuchte es Schnopp mit einem Weitschuss aus 20 Metern. Eine tolle Kombination von Denk und Lippert wurde vom Heimkeeper vereitelt. In dieser Tonart ging es auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit weiter. Das Tor der Heimischen schien jedoch vernagelt. In Hälfte zwei befreiten sich die Gastgeber aus der Umklammerung, wurden offensiver. Die Schlüsselszene war wohl der nicht gegebene Penalty (nach Foul an Clemens Lippert) in der 65. Minute, die Pfeife des Schiris blieb stumm. Würmla versuchte zwar weiterhin zu drei Punkten zu kommen, doch an diesem Tag blieb ihnen der volle Erfolg versagt.

„Wir haben ohne Heigl, Schimany und Nussbaumer trotzdem sehr gut gespielt, haben die Ausfälle weitgehend kompensiert. Auch wurde eine Vielzahl an Tormöglichkeiten kreiert, doch leider habren wir uns nicht belohnt“, meinte nach dem Spiel Obmann Robert Grill. Dennoch war die spielerische Leistung sehr ansprechend. Jetzt hofft man in der „Doppelrunde“ auswärts gegen Purgstall und zu Hause gegen Titelkandidat Wieselburg auf weitere Zähler. Der Abstiegskampf wird brutaler, Würmla könnte in Eggenburg (9.6.) zum „Zünglein an der Waage“ werden.