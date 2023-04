Würmla legte drei Ostereier

Werbung

Der Beginn war zwar alles andere als erfreulich, doch am Ende feierte Würmla einen, auch in dieser Höhe verdienten, 3:1-Auswärtserfolg gegen Amaliendorf. Schon nach fünf Minuten lagen die Tullnerfelder mit 0:1 im Rückstand. Lange hielt aber die Führung der Hausherren nicht. Nach einer knappen Viertelstunde glich Würmla aus (14.). Ab diesem Zeitpunkt war Würmla die bessere Elf. „Wir sind sicher die konditionsstärkere Mannschaft. Unser 2:1 (50.) war praktisch schon die Entscheidung.“

Würmla dominierte das Spiel nach dem Ausgleich

Das einzige, was man dann an der Vorstellung der Brandstätter-Truppe bemängeln konnte, war die Chancenverwertung. „Nach dem 3:1 müssen wir zumindest noch einen bis zwei Treffer erzielen. Da haben wir aber Amaliendorf ‚verschont‘“, meinte Brandstätter. In Summe war er aber mit der Begegnung natürlich sehr zufrieden. „Wir haben schon gehofft, hier drei Punkte zu holen. Aber gegen einen Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht, ist es nie leicht. Wir gerieten auch rasch in Rückstand, schossen aber nach nur wenigen Minuten den Ausgleich - das hat uns sicher geholfen.“ Würmla erledigte damit die „Hausaufgaben“. Diese Woche wartet mit Wieselburg ein ganz anderes Kaliber. Brandstätter: „Was uns gegen Amaliendorf zusätzlich motiviert hatte, waren die Aussagen des Gegners vor dem Spiel, das ‚die Meisterschaft erst gegen Würmla‘ beginnt. Das ist natürlich Wasser auf unsere Mühlen gewesen. Dieser Sieg erleichtert uns jetzt das Match gegen Wieselburg - da ist jeder Punktezuwachs natürlich gern gesehen, ein Remis wäre schon eine tolle Sache. Sieben Punkte aus drei Spielen ist natürlich keine schlechte Ausbeute. Sollten wir ungeschlagen bleiben, sind wir im Plansoll.“ Damit hat sich Würmla vom Tabellenkeller bereits weit entfernt, mit Tendenz nach oben.