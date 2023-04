Werbung

Die Kicker der SVg Purgstall warten in der Frühjahrsmeisterschaft weiterhin auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Im dritten Spiel der Rückrunde setzte es beim 0:2 in Seitenstetten die dritte Niederlage. Erneut präsentierten sich die Erlauftaler als die bessere Mannschaft, konnten aber aus ihren guten Einschussmöglichkeiten keinen zählbaren Erfolg verbuchen. Die beiden Gegentreffer waren sinnbildlich für die derzeitige sportliche Situation der Purgstaller: Das 0:1 fiel nach einer streitbaren Elfmeterentscheidung, das 0:2 nach einer kuriosen Unstimmigkeit in der Hintermannschaft der Gäste. Für Trainer Jürgen Moser steht fest: „Wir durchleben gerade eine sehr schwierige Phase. Es gab für uns in der Vergangenheit schon mehr zu lachen, aber da müssen wir durch. Solche Phasen gehören zum Fußball dazu. Ich bin mir sicher, dass wir gestärkt aus dieser Situation herauskommen werden.“

Das Fehlen von Abwehrchef Mathias Hofmarcher und Goalgetter Rene Pitzl sowie Stefan Sailer will der SVg-Coach nicht ins Treffen führen. Er betont: „Wir haben dennoch ein starkes Spiel gemacht. Uns fehlen aber die Erfolgserlebnisse. Für die vielen jungen Spieler im Team, die nun Erfahrung sammeln und sich entwickeln können, ist dieser Ergebnisdruck natürlich alles andere als einfach. Aber wir wollen Ergebnisse liefern und werden bis zum nächsten Spiel unsere Hausaufgaben machen.“

In der nächsten Runde bekommen es die Erlauftaler mit Tabellenschlusslicht Amaliendorf zu tun. Dazu Moser: „Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, wir brauchen dieses berühmte dreckige Tor, um da raus zu kommen. Ich bin zuversichtlich. Es wird aber keinesfalls einfach werden.“