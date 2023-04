Fehlstart in die Rückrunde

Werbung

Die aktuelle Bilanz zum Start der Rückrunde ist für die Kicker der SVg Purgstall ernüchternd: 1:2-Niederlage durch einen Last-Minute-Gegentreffer in Rohrendorf, 0:1-Pleite im Heimspiel gegen Tabellennachzügler Herzogenburg. Auf Trainer Jürgen Moser wartet vor dem nächsten schwierigen Auswärtsspiel in Seitenstetten viel Arbeit. Er gesteht: „Meine junge Mannschaft befindet sich aktuell in einer schwierigen Phase. Es gibt nur wenige Spieler im Team, die solche Negativerfahrungen bereits erlebt haben. Es sind im Grunde Kleinigkeiten, die nicht passen. Wir müssen unseren Konzentrationslevel wieder durchgehend hochhalten, das Ruder in die Hand nehmen, Tore erzwingen, um in Seitenstetten endlich Punkte zu holen.“

Die SVg-Kicker warten nun bereits seit 21. Oktober 2022 – damals gab es zu Hause einen 2:1-Erfolg gegen Aufsteiger Gmünd – auf einen vollen Erfolg. Dem 1:1-Remis in der darauffolgenden Runde gegen Lilienfeld folgten zwei Last-Minute-Pleiten in Eggenburg und Rohrendorf und nun das knappe 0:1 gegen Herzogenburg. Coach Moser gesteht: „Solch einen Start in die Rückrunde haben wir uns natürlich nicht gewünscht. Wir haben am vergangenen Freitag sicherlich alle miteinander nicht unseren besten Tag erwischt. Der Gegner ist sehr tief gestanden, hat uns aus einem Konterangriff das entscheidende Gegentor zugefügt, ansonsten aber nur unser Spiel zerstört. Es war eine schwierige Partie, in der wir nur nach Zufallsprodukten gefährlich vor das gegnerische Gehäuse gekommen sind.“

Goalgetter Rene Pitzl, der noch im Aufbautraining steht, und „Sechser“ Kevin Obermayr mit einer Sprunggelenksblessur fehlten ebenso wie Roman Zeller (Magen-Darm-Infekt) und Benedikt Schiefer (muskuläre Probleme).